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Yildiz TurchiaGetty Images
Francesco Guerrieri

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Qualifications pour la Coupe du monde, Turquie - Roumanie EN DIRECT : Yildiz et Calhanoglu sur le terrain

FIFA Club World Cup Qualification

Il n'y a pas que les matchs Italie-Irlande du Nord et Pays de Galles-Bosnie : six autres rencontres sont au programme aujourd'hui dans le cadre des éliminatoires européennes pour la Coupe du monde

Tous les regards sont tournés vers le match Italie-Irlande du Nord, tout en gardant un œil sur Cardiff pour suivre le déroulement de la rencontre Pays de Galles-Bosnie. Ce soir se jouera l'avant-dernière étape des qualifications européennes pour la Coupe du monde, prévue du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Outre ces deux matchs, six autres rencontres sont au programme : le coup d'envoi sera donné à 18 h avec le match entre la Turquie et la Roumanie, où Hakan Calhanoglu et Kenan Yildiz se disputeront une place pour la Coupe du monde. Les autres rencontres se joueront toutes à 20h45 : République tchèque-Irlande, Danemark-Macédoine, Pologne-Albanie, Slovaquie-Kosovo et Ukraine-Suède.


  • TURQUIE-ROUMANIE 0-0

    Turquie-Roumanie 0-0


    TURQUIE (4-2-3-1) : Cakir ; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu ; Yuksek, Calhanoglu ; Yilmaz, Guler, Yildiz ; Akturcoglu. Entraîneur : Montella.

    ROUMANIE (4-3-3) : Radu ; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu ; Marin, Hagi, Dragomir ; Man, Birligea, Mihaila. Entraîneur : Lucescu.

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  • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - IRLANDE 0-0

    République tchèque - Irlande 0-0


    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : à venir

    IRLANDE : à venir


  • DANEMARK - MACÉDOINE 0-0

    Danemark-Macédoine 0-0


    DANEMARK : à venir

    MACÉDOINE : à venir

  • POLOGNE-ALBANIE 0-0

    Pologne-Albanie 0-0


    POLOGNE : à venir

    ALBANIE : à venir

  • SLOVAQUIE - KOSOVO 0-0

    Slovaquie-Kosovo 0-0


    SLOVAQUIE : à venir

    KOSOVO : à venir


  • UKRAINE-SUÈDE

    Ukraine-Suède 0-0


    UKRAINE : à venir

    SUÈDE : à venir