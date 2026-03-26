Tous les regards sont tournés vers le match Italie-Irlande du Nord, tout en gardant un œil sur Cardiff pour suivre le déroulement de la rencontre Pays de Galles-Bosnie. Ce soir se jouera l'avant-dernière étape des qualifications européennes pour la Coupe du monde, prévue du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Outre ces deux matchs, six autres rencontres sont au programme : le coup d'envoi sera donné à 18 h avec le match entre la Turquie et la Roumanie, où Hakan Calhanoglu et Kenan Yildiz se disputeront une place pour la Coupe du monde. Les autres rencontres se joueront toutes à 20h45 : République tchèque-Irlande, Danemark-Macédoine, Pologne-Albanie, Slovaquie-Kosovo et Ukraine-Suède.
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Qualifications pour la Coupe du monde, Turquie - Roumanie EN DIRECT : Yildiz et Calhanoglu sur le terrain
TURQUIE-ROUMANIE 0-0
Turquie-Roumanie 0-0
TURQUIE (4-2-3-1) : Cakir ; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu ; Yuksek, Calhanoglu ; Yilmaz, Guler, Yildiz ; Akturcoglu. Entraîneur : Montella.
ROUMANIE (4-3-3) : Radu ; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu ; Marin, Hagi, Dragomir ; Man, Birligea, Mihaila. Entraîneur : Lucescu.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - IRLANDE 0-0
République tchèque - Irlande 0-0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : à venir
IRLANDE : à venir
DANEMARK - MACÉDOINE 0-0
Danemark-Macédoine 0-0
DANEMARK : à venir
MACÉDOINE : à venir
POLOGNE-ALBANIE 0-0
Pologne-Albanie 0-0
POLOGNE : à venir
ALBANIE : à venir
SLOVAQUIE - KOSOVO 0-0
Slovaquie-Kosovo 0-0
SLOVAQUIE : à venir
KOSOVO : à venir
UKRAINE-SUÈDE
Ukraine-Suède 0-0
UKRAINE : à venir
SUÈDE : à venir