Pays de Galles - Bosnie 0-0

BUTEURS : -

Pays de Galles (4-2-3-1) : Darlow ; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva ; Sheehan, Wilson ; James, Cullen, Brooks ; Johnson. Entraîneur : Bellamy.

BOSNIE (3-4-1-2) : Vasilj ; Celik, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic ; Alajbegovic ; Dzeko, Tabakovic. Entraîneur : Barbarez.

ARBITRE : Kovacs.

AVERTISSEMENTS : -

EXCLUSIONS : -