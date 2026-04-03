Getty Images Sport
Traduit par
« Qu'ils regardent bien ! » - Un dirigeant du Bayern Munich lance un avertissement concernant l'avenir de Vincent Kompany
Eberl balaye les rumeurs concernant le départ de Kompany
Bien qu'il n'en soit qu'aux prémices de sa carrière d'entraîneur au plus haut niveau, Kompany a déjà attiré l'attention des autres grands clubs du continent. Cependant, Eberl ne se laisse absolument pas impressionner par la liste croissante d'admirateurs qui lorgnent sur le banc de touche de l'Allianz Arena. Le directeur sportif du Bayern insiste sur le fait que le club est bien protégé contre toute approche extérieure.
Lors d'une récente interview accordée à TZ Munchen, Eberl a été interrogé sur les grands clubs qui suivent les progrès de Kompany. « Qu'ils regardent. Il a un contrat jusqu'en 2029. Même s'il n'a que 40 ans, il fait déjà partie de l'élite des entraîneurs. Parce que c'est une personne très futée, très intelligente. Et je veux dire vraiment futée. Il a toujours été très respecté aussi », a déclaré Eberl.
- Getty Images Sport
Une réputation d'excellence en matière de coaching
La transition de Kompany, qui est passé du statut de défenseur légendaire de la Premier League à celui de l’un des stratèges les plus convoités du football, a été fulgurante. Après avoir pris les rênes de Burnley en 2022 et mené le club à la promotion en Premier League, il a dû faire face à une relégation difficile la saison suivante. Malgré cela, il a été engagé par le Bayern de Munich à l’été 2024, où il a fait taire ses détracteurs en remportant le titre de Bundesliga la saison dernière.
Aujourd'hui, alors que le Bayern est en lice pour tous les trophées majeurs cette saison, son impact sur le club le plus titré d'Allemagne est indéniable. Eberl estime que la résilience et la personnalité du Belge restent ses plus grands atouts dans le vestiaire.
Évoquant l'évolution du manager, le directeur a souligné que Kompany n'avait pas besoin de se forger une autorité. « Mais il fait grandir ce respect [à son égard] chaque jour, simplement en étant lui-même », a expliqué Eberl.
Son avenir à l'Allianz Arena
La conversation a ensuite porté sur le mandat d'Eberl au sein du club. Avec un contrat qui court jusqu'en juin 2027, le directeur sportif reste serein quant à son poste, malgré l'environnement très exigeant qui caractérise le Bayern de Munich. Il laisse entendre qu'il se concentre entièrement sur les résultats historiques plutôt que sur la sécurité de son poste.
« J'ai appris comment les choses fonctionnent au Bayern. Si je fais bien mon travail, les personnes avec lesquelles je discute et échange régulièrement prendront également leurs décisions », a déclaré Eberl à propos de sa propre situation.
- AFP
Se concentrer sur le terrain
Alors que le Bayern de Munich se prépare pour un match crucial de Ligue des champions contre le Real Madrid, Eberl insiste sur le fait que la direction du club soutient pleinement le projet de Kompany. Revenant sur son propre parcours, Eberl a souligné son approche sereine face aux intrigues au sein du conseil d'administration, déclarant : « Je fais mon travail, et ensuite les gens me diront s'ils sont satisfaits ou non. C'est tout ce que je peux faire ; je ne peux influencer rien d'autre... Je suis serein [face à la situation] et concentré sur ce qui se passe sur le terrain. »