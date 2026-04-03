« Qu'ils regardent bien ! » - Un dirigeant du Bayern Munich lance un avertissement concernant l'avenir de Vincent Kompany

La transition de Kompany, qui est passé du statut de défenseur légendaire de la Premier League à celui de l’un des stratèges les plus convoités du football, a été fulgurante. Après avoir pris les rênes de Burnley en 2022 et mené le club à la promotion en Premier League, il a dû faire face à une relégation difficile la saison suivante. Malgré cela, il a été engagé par le Bayern de Munich à l’été 2024, où il a fait taire ses détracteurs en remportant le titre de Bundesliga la saison dernière.

Aujourd'hui, alors que le Bayern est en lice pour tous les trophées majeurs cette saison, son impact sur le club le plus titré d'Allemagne est indéniable. Eberl estime que la résilience et la personnalité du Belge restent ses plus grands atouts dans le vestiaire.

Évoquant l'évolution du manager, le directeur a souligné que Kompany n'avait pas besoin de se forger une autorité. « Mais il fait grandir ce respect [à son égard] chaque jour, simplement en étant lui-même », a expliqué Eberl.