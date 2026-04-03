Interrogé sur les éventuelles avances de certains clubs cet été, Eberl a déclaré dans une interview accordée à Absolut Bayern : « Qu'ils n'hésitent pas, son contrat court jusqu'en 2029. »
Traduit par
« Qu'ils en disent ce qu'ils veulent » : Max Eberl balaye les rumeurs concernant le départ de Vincent Kompany du Bayern
Le directeur sportif du club le plus titré d'Allemagne ne semble donc pas impressionné par les spéculations concernant l'entraîneur principal du FCB, qu'il a d'ailleurs couvert d'éloges : « Même s'il n'a que 40 ans, il fait déjà partie de la grande guilde des entraîneurs. Parce que c'est quelqu'un de très avisé et d'intelligent. Je vous prie de souligner le mot « quelqu'un » ! Les gens l’ont toujours respecté. Mais il fait grandir ce respect chaque jour. Tout simplement en étant lui-même. »
On sent « chaque jour » comment le Belge fait progresser l’équipe et le club dans son ensemble, selon Eberl. « Il transmet avant chaque match l’expérience qu’il a acquise en tant que capitaine d’une grande équipe. Cette qualité est formidable, son sang-froid nous fait beaucoup de bien. »
- Getty Images
Kompany serait dans le viseur de Manchester City
Récemment, Sky a rapporté que Manchester City se préparait au départ de l'entraîneur Pep Guardiola à la fin de la saison et envisageait donc Kompany comme son successeur. En tant qu'ancien joueur ayant porté le maillot des Skyblues entre 2008 et 2019, le Belge reste très attaché au club sur le plan émotionnel.
Dans le même temps, un départ prématuré de Munich serait toutefois extrêmement improbable et, selon les informations de Sky, n'est de toute façon pas à l'ordre du jour pour le joueur de 39 ans. Au Bayern, Kompany accomplit un travail remarquable : il est notamment en passe de remporter le championnat de Bundesliga avec le club le plus titré d'Allemagne.
De plus, il entretient d'excellentes relations avec les responsables sportifs, notamment le directeur sportif Christoph Freund et Eberl. En octobre 2025, les dirigeants du Bayern ont prolongé prématurément le contrat de leur entraîneur à succès jusqu'en 2029. Ce contrat ne devrait pas comporter de clause de sortie pour l'été.