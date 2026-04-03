« Qu'ils en disent ce qu'ils veulent » : Max Eberl balaye les rumeurs concernant le départ de Vincent Kompany du Bayern

Récemment, Sky a rapporté que Manchester City se préparait au départ de l'entraîneur Pep Guardiola à la fin de la saison et envisageait donc Kompany comme son successeur. En tant qu'ancien joueur ayant porté le maillot des Skyblues entre 2008 et 2019, le Belge reste très attaché au club sur le plan émotionnel.

Dans le même temps, un départ prématuré de Munich serait toutefois extrêmement improbable et, selon les informations de Sky, n'est de toute façon pas à l'ordre du jour pour le joueur de 39 ans. Au Bayern, Kompany accomplit un travail remarquable : il est notamment en passe de remporter le championnat de Bundesliga avec le club le plus titré d'Allemagne.

De plus, il entretient d'excellentes relations avec les responsables sportifs, notamment le directeur sportif Christoph Freund et Eberl. En octobre 2025, les dirigeants du Bayern ont prolongé prématurément le contrat de leur entraîneur à succès jusqu'en 2029. Ce contrat ne devrait pas comporter de clause de sortie pour l'été.