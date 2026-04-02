Qu'est-ce qui a changé avec la « Liga » ? Barcelone est sur le point de retrouver sa liberté

La direction du FC Barcelone est sur le point d'atteindre l'équilibre financier (1:1) requis par la Liga, après cinq années de difficultés financières qui ont limité sa capacité à recruter des joueurs libres.

La nouvelle direction catalane, sous la houlette de Joan Laporta, récemment élu président du club, a reçu un accueil favorable, et cette avancée est considérée comme une étape importante vers le rétablissement de la pleine liberté financière du FC Barcelone, après des années de restrictions strictes.

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