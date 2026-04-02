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Qu'est-ce qui a changé avec la « Liga » ? Barcelone est sur le point de retrouver sa liberté

FC Barcelone
Espagne

Les résultats financiers du Barça donnent des signes encourageants à la nouvelle direction

La direction du FC Barcelone est sur le point d'atteindre l'équilibre financier (1:1) requis par la Liga, après cinq années de difficultés financières qui ont limité sa capacité à recruter des joueurs libres.

La nouvelle direction catalane, sous la houlette de Joan Laporta, récemment élu président du club, a reçu un accueil favorable, et cette avancée est considérée comme une étape importante vers le rétablissement de la pleine liberté financière du FC Barcelone, après des années de restrictions strictes. 

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  • Des signes encourageants dans les résultats financiers du FC Barcelone

    Le club catalan a déjà remis les états financiers provisoires requis à la Ligue espagnole (« La Liga »), qui font état de recettes prévues dépassant le budget approuvé de 1,075 milliard d'euros jusqu'au 30 juin prochain.

    Cette amélioration s'explique par plusieurs facteurs, notamment la qualification de l'équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, qui lui a assuré 100,34 millions d'euros de la part de l'Union européenne de football, ainsi que l'augmentation des recettes issues du sponsoring, de la vente de billets et des produits dérivés.

    Un sentiment de sérénité règne actuellement au sein de la direction du FC Barcelone, tous les indicateurs financiers étant interprétés de manière positive par la Ligue, sans opposition ni pression de la part des clubs concurrents, contrairement à ce qui s'était passé avec l'Atlético de Madrid il y a deux ans.

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  • Lewandowski… la pièce maîtresse de l'équation

    Si Robert Lewandowski ne renouvelle pas son contrat, le club économisera environ 40 millions d'euros sur son salaire et l'amortissement des actifs. En cas de renouvellement, ce sera avec un contrat à salaire réduit, ce qui signifie que son salaire n'aura pas d'impact négatif sur le plafond salarial global.

    En effet, le joueur polonais a lui-même contribué à soutenir financièrement le club lors de son arrivée pendant la pandémie de Covid-19 grâce à un contrat à salaire élevé ; par conséquent, une grande partie de son salaire est comptabilisée dans les « fonds du fair-play financier ».

    De même, le salaire du Danois Andreas Christensen s'élève à environ 25 millions d'euros et peut être pris en compte de la même manière pour respecter la règle du 1:1.

  • Des déclarations antérieures qui suscitent l'inquiétude... puis le soulagement

    Au cours de la campagne électorale, Ferran Olivi, l'ancien trésorier du club (qui a démissionné le 9 février avec Joan Laporta et huit autres membres), avait affirmé que le FC Barcelone affichait un déficit compris entre 12 et 15 millions d'euros pour respecter la règle du 1:1 lors du mercato estival.

    Aujourd'hui, après la présentation des états financiers provisoires, le club semble à deux doigts de retrouver sa pleine liberté financière, ce qui constitue une avancée majeure après des années de restrictions strictes imposées par les règles du fair-play financier.

  • La règle du 1 contre 1... Le défi que Barcelone s'efforce de relever

    La règle du 1 pour 1 de la Liga repose sur un principe fondamental selon lequel chaque euro dépensé pour un nouveau transfert doit être compensé par un euro versé dans les caisses du club grâce à la vente d'un joueur ou à une réduction de la masse salariale.

    Cette règle est l'un des principaux mécanismes imposés par la « Liga » pour garantir l'équilibre financier entre les clubs, et c'est elle qui a empêché Barcelone de conclure d'importants contrats de libre transfert au cours des cinq dernières années, malgré la crise financière étouffante qu'a traversée le club.

    Barcelone tente actuellement de se conformer à cette règle en combinant une augmentation des recettes, une réduction de la masse salariale et l’exploitation des mécanismes de « fair-play financier » liés à certains anciens contrats, comme celui de Robert Lewandowski.

    Si le club parvient à atteindre l'équilibre requis, il retrouvera sa liberté sur le marché des transferts, ce qui lui permettra de renforcer l'équipe sans avoir à vendre des joueurs clés ni à recourir à des emprunts supplémentaires, ce qui constitue une étape décisive vers une stabilité financière à long terme.

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