Grâce à la lecture labiale, une experte a dévoilé le contenu du recadrage musclé de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, à ses joueurs durant la demi-finale de la Coupe du monde face à la Norvège.

Menés au score, les Three Lions ont renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 au terme d’une prolongation haletante.

Dominateurs en début de match, les Three Lions ne se sont pourtant pas procuré d’occasions franches.

La plus dangereuse des occasions des « Trois Lions » est survenue lorsque Nico O’Reilly a tiré à côté du but à bout portant, suite à un superbe centre de Madueke, mais, à part cette action, l’équipe d’Angleterre n’a pas montré grand-chose avant la première pause pour s’hydrater.

Thomas Tuchel a alors profité de la pause pour réprimander ses joueurs, leur rappelant la réalité des matchs à élimination directe.

Selon Nicola Heckling, experte en lecture labiale interrogée par le Daily Mail via la plateforme Covers, l’entraîneur a lancé : « Travaillez plus dur, bougez plus vite, vous êtes plantés là, figés ! »