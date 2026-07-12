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Qu'a-t-il dit ? L'analyse labiale révèle que Tuchel a sévèrement tancé les stars anglaises

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
Norvège
Angleterre

Grâce à la lecture labiale, une experte a dévoilé le contenu du recadrage musclé de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, à ses joueurs durant la demi-finale de la Coupe du monde face à la Norvège.

Menés au score, les Three Lions ont renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 au terme d’une prolongation haletante.

Dominateurs en début de match, les Three Lions ne se sont pourtant pas procuré d’occasions franches.

La plus dangereuse des occasions des « Trois Lions » est survenue lorsque Nico O’Reilly a tiré à côté du but à bout portant, suite à un superbe centre de Madueke, mais, à part cette action, l’équipe d’Angleterre n’a pas montré grand-chose avant la première pause pour s’hydrater.

Thomas Tuchel a alors profité de la pause pour réprimander ses joueurs, leur rappelant la réalité des matchs à élimination directe.

Selon Nicola Heckling, experte en lecture labiale interrogée par le Daily Mail via la plateforme Covers, l’entraîneur a lancé : « Travaillez plus dur, bougez plus vite, vous êtes plantés là, figés ! »

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    Les messages motivants de Tuchel constituent un outil efficace pour stimuler ses joueurs.

    L'entraîneur allemand a ajouté : « Je dois vous dire quelque chose… Écoutez le staff technique, nous devons nous battre pour nos positions. Écoutez le staff technique. Gardez le ballon au ras du sol. Poussez moins fort et concentrez-vous davantage sur le ballon. »

    Concernant les corners, il précise : « Sur les coups de pied arrêtés, on part vers la droite. Ne remonte pas par l’avant, Gordon (n° 18). C’est là que tu es le plus efficace ; chaque fois que tu passes par devant, on perd le ballon. Alors reste à droite et ne bouge pas. »

    Il a conclu son message enthousiaste en déclarant : « Je veux que tout le monde se donne à fond. C’est votre dernière chance. Si nous perdons ce match, nous serons éliminés du tournoi. Allez, c’est parti ! »

    Ses harangues ont généralement porté leurs fruits durant la compétition, mais cette fois l’effet a été limité.

    Quelques minutes plus tard, John Stones perdait le ballon dans la surface de réparation anglaise, offrant presque une occasion dangereuse à Haaland ; Jordan Pickford, prompt à la sortie, sauvait les meubles.

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