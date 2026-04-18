Pyrotechnie et carton rouge ! Le Werder Brême s’impose dans un derby du Nord débridé face au HSV

Stage, auteur d’un doublé, a été le grand artisan de la victoire brémenoise dans le derby. Le Danois a d’abord ouvert le score d’une superbe tête en première période (37^e), avant de doubler la mise d’une frappe limpide des 20 mètres sous la barre en seconde (57^e), offrant ainsi à Brême sa première victoire à domicile sur Hambourg depuis plus de huit ans. Cameron Puertas a alourdi le score dans le temps additionnel (90^e+1).

Devant 41 800 spectateurs au Weserstadion, Robert Glatzel avait temporairement égalisé (41e) d’une frappe tout aussi remarquable. En fin de rencontre, Philip Otele a été exclu pour une faute grossière dans ce derby du Nord à haute intensité. Une autre exclusion, sifflée contre Bakery Jatta, a été annulée après consultation de la vidéo (85e). Dans le temps additionnel, les entraîneurs adjoints Jan Hoepner (Werder) et Loïc Favé (HSV) ont également reçu un carton rouge.

Avec 31 points au compteur, les deux formations disposent désormais d’une marge de cinq unités sur le barragiste et de sept sur la première place relégable, à quatre journées de la fin. Si les Vert et Blanc retrouvent le chemin de la victoire après deux revers de rang, le HSV, lui, attend toujours un succès depuis cinq matchs. L’équipe de l’entraîneur Merlin Polzin traverse une mauvaise passe depuis le début du printemps, n’ayant remporté qu’une seule de ses neuf dernières sorties.