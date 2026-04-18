L'équipe de l'entraîneur Daniel Thioune s'est imposée 3-1 (1-1) face au Hambourg SV grâce à un doublé de Jens Stage et a ainsi rejoint son rival au classement.
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Pyrotechnie et carton rouge ! Le Werder Brême s’impose dans un derby du Nord débridé face au HSV
Stage, auteur d’un doublé, a été le grand artisan de la victoire brémenoise dans le derby. Le Danois a d’abord ouvert le score d’une superbe tête en première période (37^e), avant de doubler la mise d’une frappe limpide des 20 mètres sous la barre en seconde (57^e), offrant ainsi à Brême sa première victoire à domicile sur Hambourg depuis plus de huit ans. Cameron Puertas a alourdi le score dans le temps additionnel (90^e+1).
Devant 41 800 spectateurs au Weserstadion, Robert Glatzel avait temporairement égalisé (41e) d’une frappe tout aussi remarquable. En fin de rencontre, Philip Otele a été exclu pour une faute grossière dans ce derby du Nord à haute intensité. Une autre exclusion, sifflée contre Bakery Jatta, a été annulée après consultation de la vidéo (85e). Dans le temps additionnel, les entraîneurs adjoints Jan Hoepner (Werder) et Loïc Favé (HSV) ont également reçu un carton rouge.
Avec 31 points au compteur, les deux formations disposent désormais d’une marge de cinq unités sur le barragiste et de sept sur la première place relégable, à quatre journées de la fin. Si les Vert et Blanc retrouvent le chemin de la victoire après deux revers de rang, le HSV, lui, attend toujours un succès depuis cinq matchs. L’équipe de l’entraîneur Merlin Polzin traverse une mauvaise passe depuis le début du printemps, n’ayant remporté qu’une seule de ses neuf dernières sorties.
Premier derby du Nord sur les bords de la Weser depuis 55 mois.
Malgré la rivalité, le premier derby du Nord sur les bords de la Weser depuis 55 mois s’est aussi joué sous le signe de l’amitié… du moins sur le banc. Pendant des années, Thioune et Polzin ont travaillé main dans la main : d’abord à partir de 2014 au VfL Osnabrück, puis jusqu’en 2021 à Hambourg. Thioune a même fait de son actuel compère son adjoint. Samedi, les deux techniciens ont donc croisé le fer pour la première fois sur la grande scène.
Portées par une ambiance de feu dans les tribunes, les deux équipes ont entamé la rencontre sur un rythme effréné. Dès la 5e minute, le HSV s’est montré dangereux sur un coup franc repris de la tête par Glatzel, tandis que le Werder a constamment cherché à jouer vers l’avant. Sur une première tentative de Justin Njinmah depuis un angle fermé, Daniel Heuer Fernandes repoussait le danger (7e), avant de claquer la frappe de Puertas aux abords de la surface.
Des fumigènes ont été allumés à plusieurs reprises en tribune.
Par la suite, si les locaux ont dominé la possession, ce sont bien les Hambourgeois qui se sont créés les occasions les plus dangereuses. Ransford Königsdörffer a d’abord vu sa frappe, lancée après un long ballon, effleurer le cadre (26^e). Une minute plus tard, Fabio Vieira a contraint le gardien de Brême, Mio Backhaus, à une parade sur une frappe enroulée des 20 mètres.
Alors que le jeu semblait se calmer, le Werder a frappé : sur un centre millimétré de Yukinari Sugawara, Stage a poussé le ballon au fond des filets à cinq mètres (33e). La réponse des visiteurs n’a pas tardé : quatre minutes plus tard, après une nouvelle incursion brêmoise, les Hambourgeois ont réagi à la vitesse de l’éclair. Glatzel a sprinté sur la moitié du terrain après un long ballon de Nicolas Capaldo et a propulsé le cuir dans la lucarne gauche (37e).
En seconde période, l’intensité monte encore d’un cran. Tandis que les tribunes, où les supporters allument sans cesse des feux d’artifice – des fusées avaient déjà été lancées sur la pelouse avant même le coup d’envoi –, les joueurs se livrent à de nombreux duels (trop) engagés. Après avoir de nouveau accusé un retard suite au deuxième but de Stage, le HSV a alors tout tenté, mais, réduit à dix, il n’a pas réussi à égaliser. Pire : le Werder a encore aggravé le score.