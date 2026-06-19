Pulisic : le New York FC s’apprêterait à formuler une offre. La position du Milan

L’attaquant rossonero, actuellement membre de l’équipe nationale des États-Unis, se voit rester au Milan, comme il l’a confirmé dans une interview : « Pas encore d’entraîneur ni de directeur sportif ? Le Milan est un grand club et je suis convaincu que tout sera bientôt réglé. Au final, je suis sûr que tout ira bien et que l'équipe retrouvera la place qu'elle mérite au classement. Je suis en contact avec certains des joueurs, on s'est parlé et ils m'ont même simplement souhaité bonne chance pour la Coupe du monde. J'ai beaucoup d'amis très proches en Italie avec lesquels je parle tous les jours. »