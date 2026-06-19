Un avenir en MLS pour Christian Pulisic ? L’hypothèse, évoquée par *La Gazzetta dello Sport*, fait état d’une offre très généreuse que le New York Football Club s’apprêterait à soumettre pour la star américaine, leader de la sélection nationale entraînée par Pochettino. Lorsque cette proposition arrivera sur le bureau des dirigeants milanais, elle sera toutefois rejetée : pour Cardinale et Amorim, l’ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund est intransférable ; la question du prix ne se pose même pas.
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Pulisic : le New York FC s’apprêterait à formuler une offre. La position du Milan
LA DEMANDE DE PULISIC
Pulisic et son entourage se sont dits prêts à rester à Milan, mais ils ont formulé une exigence salariale très élevée, dépassant le plafond fixé lors de la dernière prolongation de Rafael Leao, dont les primes portent le salaire annuel à 7 millions d’euros. Selon la Gazzetta dello Sport, ils réclament 8 millions d’euros par an.
Optimisme pour l’avenir
L’attaquant rossonero, actuellement membre de l’équipe nationale des États-Unis, se voit rester au Milan, comme il l’a confirmé dans une interview : « Pas encore d’entraîneur ni de directeur sportif ? Le Milan est un grand club et je suis convaincu que tout sera bientôt réglé. Au final, je suis sûr que tout ira bien et que l'équipe retrouvera la place qu'elle mérite au classement. Je suis en contact avec certains des joueurs, on s'est parlé et ils m'ont même simplement souhaité bonne chance pour la Coupe du monde. J'ai beaucoup d'amis très proches en Italie avec lesquels je parle tous les jours. »