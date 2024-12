PSG : Révélations choquantes sur Nasser Al-Khelaïfi et Paris FC

Les tensions montent entre deux clubs parisiens. Une révélation éclaire les coulisses de la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et le Paris FC.

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain domine la scène footballistique à Paris, n’ayant aucun concurrent direct au plus haut niveau. Cependant, les ambitions du Paris FC viennent changer la donne. Le 17 octobre, le club a officialisé un partenariat majeur avec la famille Arnault, via sa filiale Agache, et Red Bull, marquant un tournant significatif. La transaction, validée en novembre par la DNCG, positionne le Paris FC pour un avenir prometteur, avec un objectif clair : s'établir en Ligue 1 et viser l’élite européenne.