Tottenham vs Newcastle

Galatasaray vs Goztepe

Paris Saint-Germain vs Monaco

En partance du PSG, l’avenir de Milan Skriniar pourrait prendre une nouvelle tournure cet hiver.

Le Paris Saint-Germain souhaite dégraisser son effectif cet hiver et Milan Skriniar est l’un des joueurs concernés par un départ. L’international slovaque n’entre, en effet, plus dans les plans de Luis Enrique et est donc invité à prendre la porte. Annoncé avec insistance du côté de Galatasaray ces derniers jours, Milan Skriniar pourrait prendre une autre direction lors de ce mercato hivernal.