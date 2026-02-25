PSG - Monaco (2-2) : Luis Enrique inquiet mais "prêt" à défier Chelsea ou le Barça !

Le soulagement était également palpable du côté des joueurs. Désiré Doué, passeur décisif sur le but de Marquinhos, a reconnu que la fin de match avait été particulièrement crispante, surtout après la réduction du score tardive de Teze (90e+1). "À la fin, quand ils marquent, on a du stress et ça fait peur," a-t-il concédé au micro de Canal+. Le jeune milieu offensif a néanmoins salué la capacité de réaction de l'équipe, menée au score à la pause : "L'objectif, c'est de dominer sur tout le match, mais il faut savoir aussi remonter un match quand on est menés." Il donne également la piste d'amélioration principale : "La prochaine fois, on essaiera de ne pas prendre de but, c'est important."