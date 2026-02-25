Il y a eu de la sueur, des frissons et beaucoup de soulagement au coup de sifflet final. Malmené en première période et sauvé par l'expulsion monégasque, le PSG n'a pas livré une prestation digne de son rang de champion d'Europe en titre. Interrogé à l'issue de la rencontre, Luis Enrique n'a pas caché son insatisfaction face au visage affiché par son équipe. "Est-ce que j’ai aimé ce que j’ai vu ce soir ? Non, je n’aime pas ce genre de match," a-t-il avoué d'emblée, lucide sur les lacunes parisiennes, notamment lors du premier acte où ses joueurs ont été "imprécis" et étouffés par le pressing asémiste.
PSG - Monaco (2-2) : Luis Enrique inquiet mais "prêt" à défier Chelsea ou le Barça !
Le "calendrier incroyable" comme circonstance atténuante
Toutefois, le technicien espagnol a rapidement cherché à dédouaner ses troupes en évoquant les circonstances atténuantes d'une saison à rallonge. "On a eu un calendrier incroyable dans cette Champions," a-t-il rappelé, soulignant également la qualité de l'adversaire : "On a continué avec Monaco qui est une très belle équipe." Pour le technicien asturien, la difficulté du parcours parisien est indéniable : "S'il y a une équipe qui a eu le pire groupe, c'est nous." Une manière de justifier cette qualification au forceps, tout en insistant sur la domination retrouvée de son équipe en seconde période, bien aidée, il est vrai, par le carton rouge de Coulibaly.
"Très, très, très difficile de jouer contre nous"
Malgré ce match peu convaincant, Luis Enrique refuse de céder au pessimisme. Relancé sur la capacité de son équipe à retrouver le niveau stratosphérique de la saison dernière, il a répondu avec son flegme habituel, renvoyant la balle dans le camp adverse : "Cette question, il faut la poser à l'adversaire." Avant d'ajouter, avec une pointe d'arrogance assumée : "Parce que c’est très très difficile de jouer contre nous." Un message clair envoyé à toute l'Europe : le PSG, même dans la difficulté, reste une forteresse redoutable et un adversaire craint.
Désiré Doué avoue avoir eu "peur"
Le soulagement était également palpable du côté des joueurs. Désiré Doué, passeur décisif sur le but de Marquinhos, a reconnu que la fin de match avait été particulièrement crispante, surtout après la réduction du score tardive de Teze (90e+1). "À la fin, quand ils marquent, on a du stress et ça fait peur," a-t-il concédé au micro de Canal+. Le jeune milieu offensif a néanmoins salué la capacité de réaction de l'équipe, menée au score à la pause : "L'objectif, c'est de dominer sur tout le match, mais il faut savoir aussi remonter un match quand on est menés." Il donne également la piste d'amélioration principale : "La prochaine fois, on essaiera de ne pas prendre de but, c'est important."
Cap sur Chelsea ou Barcelone
Désormais qualifié pour les huitièmes de finale, le PSG connaît ses adversaires potentiels, et l'affiche s'annonce grandiose. Le tirage au sort de vendredi réservera soit Chelsea, soit le FC Barcelone aux Parisiens. Une perspective qui n'effraie absolument pas Luis Enrique, prêt à en découdre. "Chelsea ou Barcelone ? On va jouer Chelsea ou Barcelone," a-t-il souri, avant de conclure avec assurance : "Nous sommes prêts à jouer n’importe quelle équipe, n’importe quelle compétition. Nous avons toujours la même mentalité." Le rendez-vous est pris, mais Paris devra montrer un tout autre visage pour espérer conserver sa couronne.