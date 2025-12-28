Marquinhos ne se contente plus d’avoir tout gagné avec le Paris Saint Germain. Après avoir traversé les échecs européens puis goûté à la consécration continentale, Marquinhos s’inscrit aujourd’hui dans une réflexion plus personnelle, presque identitaire. À 31 ans, le capitaine parisien, installé durablement dans la capitale depuis 2013, a exprimé un vœu fort qui dépasse le cadre du football. Une démarche qui en dit long sur son attachement à Paris et sur la place centrale qu’occupe désormais la France dans sa vie.
PSG, le magnifique vœu de Marquinhos
Marquinhos veut obtenir la nationalité française
La saison écoulée restera gravée comme l’apogée du parcours de Marquinhos au PSG. Arrivé très jeune en provenance de Rome, Marquinhos a grandi avec le club jusqu’à en devenir le visage et le capitaine incontesté. Après avoir connu toutes les désillusions européennes, Marquinhos a enfin soulevé la Ligue des champions, un objectif longtemps poursuivi par le PSG. Quelques semaines plus tard, la Coupe Intercontinentale est venue parachever une année exceptionnelle, renforçant un peu plus le statut de Marquinhos comme légende du club de la capitale.
Cette réussite sportive a logiquement conduit Marquinhos à se projeter sur le long terme. Lors de la remise du trophée 2025 attribué au PSG, le défenseur brésilien a confié travailler activement à l’obtention de la nationalité française. « On travaille pour cela. Madame (son épouse Carol Cabrino, ndlr) a déjà demandé. Moi, je travaille pour cela pour demander avec elle aussi. C’est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m’ont apporté et donné. Pour moi, ce serait un grand plaisir d’enfin être un Parisien français. J’ai vécu 18 ans au Brésil, mais déjà 13 ans en France. Alors c’est normal qu’une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée », a révélé l’international brésilien au micro de RTL.
Marquinhos réitère son attachement à Paris et à la France
Au fil des années, Marquinhos a développé une relation particulière avec Paris, bien au-delà du rectangle vert. Installé dans la capitale depuis plus d’une décennie, Marquinhos y a construit sa vie familiale et personnelle. Cet enracinement explique en grande partie sa volonté d’obtenir la nationalité française, perçue comme une reconnaissance symbolique de ce lien durable avec le pays et avec la ville qui l’a vu devenir un joueur de référence mondiale.
Cette réflexion s’étend également à l’après carrière. Marquinhos n’exclut pas de rester à Paris une fois son aventure sportive terminée. « Pourquoi pas continuer à vivre à Paris. Mais cela demande de penser à beaucoup de choses. Combien d’années je vais rester ici à jouer ou après carrière aussi On va voir. » Une projection logique pour Marquinhos, dont l’histoire personnelle et professionnelle est désormais intimement liée au PSG.
Marquinhos songe à finir sa carrière au PSG
Avec 504 matchs disputés sous le maillot parisien, Marquinhos est aujourd’hui le joueur le plus capé de l’histoire du club. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos avait déjà affirmé au micro de RMC Sport son désir de terminer sa carrière à Paris. Ce souhait de nationalité française s’inscrit donc dans une continuité logique, celle d’un homme qui ne se voit plus ailleurs que dans la capitale.
À travers ce magnifique vœu, Marquinhos confirme une nouvelle fois son attachement viscéral au PSG et à Paris. Plus qu’un simple projet administratif, cette démarche illustre le parcours d’un joueur devenu symbole de stabilité, de fidélité et d’identité pour le club de la capitale.