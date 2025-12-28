PSG, le magnifique vœu de Marquinhos

La saison écoulée restera gravée comme l’apogée du parcours de Marquinhos au PSG. Arrivé très jeune en provenance de Rome, Marquinhos a grandi avec le club jusqu’à en devenir le visage et le capitaine incontesté. Après avoir connu toutes les désillusions européennes, Marquinhos a enfin soulevé la Ligue des champions, un objectif longtemps poursuivi par le PSG. Quelques semaines plus tard, la Coupe Intercontinentale est venue parachever une année exceptionnelle, renforçant un peu plus le statut de Marquinhos comme légende du club de la capitale.

Cette réussite sportive a logiquement conduit Marquinhos à se projeter sur le long terme. Lors de la remise du trophée 2025 attribué au PSG, le défenseur brésilien a confié travailler activement à l’obtention de la nationalité française. « On travaille pour cela. Madame (son épouse Carol Cabrino, ndlr) a déjà demandé. Moi, je travaille pour cela pour demander avec elle aussi. C’est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m’ont apporté et donné. Pour moi, ce serait un grand plaisir d’enfin être un Parisien français. J’ai vécu 18 ans au Brésil, mais déjà 13 ans en France. Alors c’est normal qu’une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée », a révélé l’international brésilien au micro de RTL.