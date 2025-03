Paris Saint-Germain vs Liverpool

À la veille d'un choc européen explosif, Luis Enrique livre les secrets pour renverser Liverpool et faire vibrer le Parc des Princes.

Mercredi soir (21h), le Paris Saint-Germain accueille Liverpool pour un huitième de finale aller de Ligue des champions qui s’annonce bouillant. Avant cette affiche tant attendue, Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse et sur les antennes de PSG TV, partageant son analyse et ses clés pour venir à bout des Reds. Entre confiance en son groupe, stratégie précise et force du collectif, l'entraîneur parisien semble prêt à relever ce défi européen majeur.