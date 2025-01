PSG : Les regrets de Luis Enrique avant d’affronter Manchester City

Paris Saint-Germain vs Manchester City

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nourrit des regrets avant de défier Manchester City en Ligue des champions, mercredi soir.

Le PSG est confronté à un véritable défi mercredi soir : affronter Manchester City lors d’un match capital pour son avenir européen. Si les Parisiens et les Citizens sont actuellement sous pression en raison de leurs classements respectifs dans la Ligue des Champions, Luis Enrique s’est présenté devant les médias avec confiance et détermination. Entre analyses tactiques et regrets sur le début de campagne, l’entraîneur espagnol a partagé sa vision à la veille de cette rencontre tant attendue.