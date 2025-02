Toulouse vs Paris Saint-Germain

La mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi provoque la colère du Qatar, qui menace de retirer ses investissements en France. Un tournant pour le PSG ?

La tension monte entre le Qatar et la France après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, annoncée le 5 février. Le président du Paris Saint-Germain est visé par la justice française pour complicité d’achat de vote et d’abus de pouvoir dans une affaire liée au groupe Lagardère. En réponse, l’État qatari ne cache pas son agacement et brandit la menace de retirer ses investissements de l’Hexagone, y compris au sein du PSG.