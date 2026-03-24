PSG, le clan Hakimi met un stop au Real Madrid

Dans ce contexte agité, Achraf Hakimi a vu son agent sortir du silence pour éteindre rapidement l’incendie médiatique. Interrogé sur l’avenir du latéral marocain par le média Winwin, Alejandro Camaño a tenu à clarifier la situation avec fermeté, balayant toute hypothèse de départ à court terme. « Achraf est très heureux au PSG », lance-t-il dans des propos rapportés par AS. Un message limpide qui s’inscrit dans une logique de continuité pour un joueur devenu incontournable dans la capitale française.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi s’inscrit dans un projet à long terme avec le club parisien. Son entourage insiste d’ailleurs sur son état d’esprit actuel et ses objectifs sportifs. « Il s'y sent très bien et souhaite remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois, ainsi que mener l'équipe le plus loin possible ». Dans cette optique, l’idée d’un départ ne semble pas envisagée. « Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour le moment, il ne pense qu’au Paris Saint-Germain. Il est très content de son entraîneur, de ses coéquipiers, et il se sent bien dans le pays. Pour l’instant, il n’est pas question qu’il parte ».