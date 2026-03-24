Un frisson a parcouru le marché des transferts ces dernières heures, alimenté par des rumeurs insistantes venues d’Espagne. Achraf Hakimi, cadre majeur du Paris Saint-Germain semblait à nouveau dans le viseur de son club formateur, de quoi relancer les spéculations autour d’un possible retour à Madrid. Mais en coulisses, le discours est bien différent.
PSG, le clan Hakimi met un stop au Real Madrid
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Le clan Hakimi dément les rumeurs d’un retour au Real Madrid
Dans ce contexte agité, Achraf Hakimi a vu son agent sortir du silence pour éteindre rapidement l’incendie médiatique. Interrogé sur l’avenir du latéral marocain par le média Winwin, Alejandro Camaño a tenu à clarifier la situation avec fermeté, balayant toute hypothèse de départ à court terme. « Achraf est très heureux au PSG », lance-t-il dans des propos rapportés par AS. Un message limpide qui s’inscrit dans une logique de continuité pour un joueur devenu incontournable dans la capitale française.
Sous contrat jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi s’inscrit dans un projet à long terme avec le club parisien. Son entourage insiste d’ailleurs sur son état d’esprit actuel et ses objectifs sportifs. « Il s'y sent très bien et souhaite remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois, ainsi que mener l'équipe le plus loin possible ». Dans cette optique, l’idée d’un départ ne semble pas envisagée. « Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour le moment, il ne pense qu’au Paris Saint-Germain. Il est très content de son entraîneur, de ses coéquipiers, et il se sent bien dans le pays. Pour l’instant, il n’est pas question qu’il parte ».
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Achraf Hakimi n’envisage pas un départ du PSG
Malgré les informations relayées en Espagne évoquant un éventuel retour à Madrid, Achraf Hakimi a vu son représentant opposer un démenti catégorique. « Non, cela ne s'est jamais produit ». Une réponse directe qui met fin aux spéculations autour d’un come-back chez les Merengue, où le joueur avait pourtant fait ses premiers pas professionnels.
Le parcours du défenseur reste néanmoins étroitement lié à la Casa Blanca, où il a été formé avant de s’exporter en Europe. Après une première expérience en équipe première ponctuée de titres, il a pris son envol à Dortmund, puis à l’Inter Milan, où il a été sacré champion d’Italie. Depuis son arrivée à Paris en 2021, Achraf Hakimi s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif parisien, confirmant son statut parmi les références mondiales à son poste.