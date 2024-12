Après les critiques acerbes de Neymar envers le PSG, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots en lui répondant fermement.

A l’instar de Lionel Messi, qui n’a pas gardé de très bons souvenirs de son passage au Paris Saint-Germain, Neymar Jr. a aussi des mauvais souvenirs de la formation francilienne où il a passé six ans avant de s’en aller. Alors que le Brésilien a accusé les dirigeants et les supporters de Paris, Christophe Dugarry, ancien joueur de l’équipe de France et de l’OM, lui répond cash à travers une sortie sur RMC Sport.