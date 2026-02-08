PSG, l'accueil glacial du Parc des Princes à l'OM

Aux alentours du stade, les premiers signes de l’intensité entourant PSG - OM sont apparus avec l’installation d’une banderole près de la Tribune Auteuil. Visible dès l’arrivée des supporters, le message « Chantez comme vous les haïssez » a immédiatement attiré l’attention et symbolisé la mobilisation des groupes ultras pour cette confrontation très attendue. Dans ce contexte, le choc PSG - OM s’inscrit une nouvelle fois dans une atmosphère électrique où chaque détail visuel participe à la montée de la pression avant le match.

Parallèlement, Foot Mercato indique que les abords du stade ont progressivement été envahis par les chants et les rassemblements de fans venus assister à PSG - OM. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour accompagner l’afflux massif de spectateurs, tandis que les premiers contrôles d’accès ont été organisés plusieurs heures avant l’ouverture officielle des portes. Cette organisation anticipée illustre l’ampleur logistique nécessaire pour gérer un événement comme PSG - OM, considéré comme l’un des rendez-vous les plus sensibles de la saison en Ligue 1.