À Paris, les grandes affiches commencent souvent bien avant le coup d’envoi. Le Classique PSG - OM n’échappe pas à cette tradition, et les abords du Parc des Princes ont rapidement donné le ton d’une soirée sous haute tension. Entre messages adressés aux supporters, dispositifs d’animation et affluence massive dès l’après-midi, l’avant-match s’est transformé en véritable prélude émotionnel. Une atmosphère qui rappelle combien chaque Classique dépasse largement le simple cadre sportif et s’inscrit dans une rivalité historique profondément ancrée.
PSG, l'accueil glacial du Parc des Princes à l'OM
- AFP
La banderole cinglante du Parc des Princes envers l’OM
Aux alentours du stade, les premiers signes de l’intensité entourant PSG - OM sont apparus avec l’installation d’une banderole près de la Tribune Auteuil. Visible dès l’arrivée des supporters, le message « Chantez comme vous les haïssez » a immédiatement attiré l’attention et symbolisé la mobilisation des groupes ultras pour cette confrontation très attendue. Dans ce contexte, le choc PSG - OM s’inscrit une nouvelle fois dans une atmosphère électrique où chaque détail visuel participe à la montée de la pression avant le match.
Parallèlement, Foot Mercato indique que les abords du stade ont progressivement été envahis par les chants et les rassemblements de fans venus assister à PSG - OM. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour accompagner l’afflux massif de spectateurs, tandis que les premiers contrôles d’accès ont été organisés plusieurs heures avant l’ouverture officielle des portes. Cette organisation anticipée illustre l’ampleur logistique nécessaire pour gérer un événement comme PSG - OM, considéré comme l’un des rendez-vous les plus sensibles de la saison en Ligue 1.
- AFP
Les supporters du PSG déjà mobilisés avant le Classique
Afin d’encadrer l’attente et d’animer les abords du stade, une fan-zone dédiée aux supporters a également été mise en place près du virage parisien, point central des rassemblements lors de PSG - OM. Plusieurs stands de restauration, animations et espaces de rencontre ont été installés pour accueillir les milliers de fans présents dès la fin d’après-midi. Cette initiative vise à canaliser l’enthousiasme populaire tout en créant un espace festif avant le Classique, moment clé du calendrier footballistique français.
À mesure que l’heure du coup d’envoi approchait, l’ambiance s’est encore intensifiée autour du Parc des Princes, confirmant l’ampleur de la rivalité PSG - OM. Entre chants, rassemblements et animations, la soirée s’annonçait déjà comme l’une des plus marquantes de la saison pour les supporters présents. L’accueil réservé aux Marseillais, symbolique mais assumé, rappelle une nouvelle fois que PSG - OM demeure bien plus qu’un simple match de championnat.