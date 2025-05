PSG - Inter : Le grand favori pour le sacre est connu !

Paris Saint-Germain vs Inter

Un duel explosif approche, mais un seul club semble convaincre les parieurs… Qui lève la coupe selon les bookmakers ?

La tension monte à mesure que l’horloge tourne. Samedi soir à l’Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan croiseront le fer pour décrocher le titre suprême en Ligue des champions. Un affrontement à très haute altitude entre une équipe italienne solide comme un roc et un collectif parisien en pleine ascension. Si la finale fait saliver les supporters, les plateformes de paris, elles, n’ont aucun doute sur l’issue du choc. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes.