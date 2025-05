PSG-Inter : "Je vais être très honnête…", José Mourinho fait un choix catégorique

Paris Saint-Germain vs Inter

À quelques jours d’une finale très attendue, Mourinho relance le débat avec une sortie bien sentie sur son ancien club et… Luis Enrique.

Le PSG et l’Inter Milan vont croiser le fer, samedi, en finale de la Ligue des champions, à Munich. L’affiche est prestigieuse, et les enjeux démesurés. Mais au milieu des préparatifs, une voix bien connue s’est invitée dans la discussion. José Mourinho, jamais avare en déclarations piquantes, a livré son point de vue sur cette finale… avec l’humour grinçant qui le caractérise si bien. Et comme souvent, il a marqué les esprits, notamment chez les supporters de l’Inter.