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Mika Godts(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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PSG inarrêtable : Mika Godts aussi, c’est officiel

Paris Saint-Germain
Mercato
M. Godts

Le club champion d’Europe intègre un autre jeune talent à son effectif

Le PSG ne s’arrête jamais. Pas même après avoir conquis deux Ligues des champions consécutives et construit un effectif de stars dans chaque secteur. Le club parisien continue de se projeter vers l’avenir et signe un nouveau coup de tout premier plan : le recrutement de Mika Godts, talent belge né en 2005, est officiel, lui qui est considéré comme l’un des profils les plus intéressants de la nouvelle génération.


Le joueur arrive de l’Ajax pour 55 millions d’euros, après une saison en tant que protagoniste avec les Lanciers. Lors du dernier exercice, Godts a compilé 44 apparitions, 17 buts et 15 passes décisives, pour un total de 3 570 minutes jouées. Des chiffres qui racontent une régularité impressionnante : entre buts et passes décisives, le Belge a produit un but ou une passe décisive toutes les 111 minutes.


  • Ailier offensif gaucher, Godts privilégie le couloir gauche et, dans le projet de Luis Enrique, il partira inévitablement derrière Khvicha Kvaratskhelia. Mais dans un effectif profond et riche en stars, la gestion du temps de jeu peut faire la différence. Et s’il y a un entraîneur habitué à valoriser chaque ressource à sa disposition, c’est bien le technicien espagnol.


    L’arrivée de Godts confirme en outre une stratégie désormais claire du PSG : dominer le présent sans perdre de vue l’avenir. Le Belge est en effet officialisé à quelques jours d’intervalle de Maghnes Akliouche, autre grande promesse arrachée à Monaco à coups de millions. Paris continue de construire l’équipe du futur, et les noms choisis sont déjà ceux des possibles protagonistes de la prochaine décennie.


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