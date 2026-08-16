PSG inarrêtable : Mika Godts aussi, c’est officiel

Le PSG ne s’arrête jamais. Pas même après avoir conquis deux Ligues des champions consécutives et construit un effectif de stars dans chaque secteur. Le club parisien continue de se projeter vers l’avenir et signe un nouveau coup de tout premier plan : le recrutement de Mika Godts, talent belge né en 2005, est officiel, lui qui est considéré comme l’un des profils les plus intéressants de la nouvelle génération.





Le joueur arrive de l’Ajax pour 55 millions d’euros, après une saison en tant que protagoniste avec les Lanciers. Lors du dernier exercice, Godts a compilé 44 apparitions, 17 buts et 15 passes décisives, pour un total de 3 570 minutes jouées. Des chiffres qui racontent une régularité impressionnante : entre buts et passes décisives, le Belge a produit un but ou une passe décisive toutes les 111 minutes.



