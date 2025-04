Entraineur du PSG, Luis Enrique a pris une décision forte dans son onze contre Aston Villa.

À la veille d’un quart de finale aller très attendu, Luis Enrique sait ce qu’il veut. Et surtout ce qu’il ne veut plus. Le coach du PSG, marqué par le scénario cruel contre Liverpool, prépare sa revanche mentale et tactique face à Aston Villa. Mais avec des choix forts et assumés, l'entraîneur espagnol ne laisse rien au hasard.