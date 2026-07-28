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Prison et relations douteuses : qu'a fait la « malédiction de Libye » aux légendes de l'Italie ?

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Le limogeage de Pirlo rouvre le dossier noir de la Squadra Azzurra

Personne n'aurait pu imaginer que la génération qui avait fait pleurer de joie l'Italie entière dans les rues de Berlin en 2006, en soulevant le Mondial, deviendrait vingt ans plus tard le symbole d'un échec collectif. Cette génération qui a remporté la Coupe du monde sous la direction de Marcello Lippi croyait pouvoir reproduire cette gloire depuis le banc de touche, mais elle a découvert que le génie du jeu ne signifie pas nécessairement le génie de l'entraînement.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour cette génération est survenue cette semaine d'où personne ne l'attendait. Andrea Pirlo, le maestro tranquille et auteur de l'iconique penalty en demi-finale du Mondial, était à un pas de réaliser son rêve de revenir diriger la Squadra Azzurra, avant d'être écarté à la dernière minute pour une accusation de « relations russes », une éviction humiliante qui n'a été qu'un nouvel épisode d'une longue série de chutes.

De Gattuso, qui a laissé filer le rêve d'un troisième Mondial consécutif, à Cannavaro, égaré dans la jungle asiatique, en passant par de grands noms en quête d'une opportunité en deuxième ou quatrième division, il semble que la malédiction de la « génération Lippi » n'épargne personne. Comment la génération dorée qui a fait tomber la France et Zidane s'est-elle transformée en une génération incapable de se sauver elle-même ?

  • La chute de Pirlo avant le coup d'envoi : les relations avec la Russie font s'effondrer le rêve

    Difficile de trouver meilleur symbole qu'Andrea Pirlo pour illustrer les souffrances de cette génération. Le maestro qui a mené le milieu de terrain italien au titre mondial voyait dans la sélection de la Squadra Azzurra l'occasion de sa vie pour relancer sa carrière d'entraîneur en difficulté. Avec l'arrivée du duo Paolo Maldini et Leonardo en juillet dernier pour diriger le projet de reconstruction d'une sélection en perdition, Pirlo était le candidat privilégié et le mieux placé pour prendre en main cette mission.

    Mais tout s'est effondré lorsque Giovanni Malagò, le président de la Fédération italienne de football, a décidé de rejeter sa candidature de manière inattendue. La raison officiellement avancée était ses liens étendus avec la Russie à travers des projets commerciaux, ce que l'institution du football italien a jugé incompatible avec l'image de la sélection dans la période actuelle.

    Cette gifle n'a pas seulement empêché Pirlo de revenir sur le devant de la scène, elle a aussi confirmé la poursuite de la série de ses échecs depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur. Après un début prometteur mais inachevé avec la Juventus, le maestro a enchaîné les étapes ternes au Fatih Karagümrük en Turquie et à la Sampdoria, avant de finir par vivre une expérience modeste avec le club de United FC en deuxième division émiratie, où il est toujours lié par un contrat à ce jour, dans un parcours qui ne sied absolument pas à une légende de son envergure.

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  • L'échec de Gattuso : le premier homme qui n'a pas fait la différence

    Avant la chute illusoire de Pirlo, il y a eu une chute bien réelle et retentissante de son coéquipier au milieu de terrain, Gennaro Gattuso. Après être devenu le premier entraîneur issu de la génération 2006 à accéder à ce poste prestigieux, « Rino » avait été nommé en juin 2025 avec une mission claire et indivisible : conduire l'Italie à la Coupe du monde 2026 et redorer le blason du football italien après deux absences consécutives au Mondial.

    Mais la mission s'est achevée par une catastrophe encore plus grande. Après un échec choquant face à la Bosnie-Herzégovine, Gattuso a laissé la sélection en dehors du Mondial pour la troisième fois consécutive, une première historique et humiliante pour le football italien. Malgré une carrière d'entraîneur amorcée tôt, en 2013, au cours de laquelle il est passé par le Milan AC, Naples, Valence et Marseille, il n'a affiché aucune évolution tactique notable avec la Squadra Azzurra et a répété ses erreurs passées.

    Malgré cet échec cuisant, Gattuso a conservé son attractivité sur le marché des entraîneurs italiens, puisqu'il a rapidement réussi à trouver une nouvelle bouée de sauvetage en Serie A en prenant en main la Lazio de Rome, dans une nouvelle tentative de prouver que sa hargne de joueur peut enfin se transformer en réussite comme entraîneur.

  • Une lueur d'espoir : Grosso et De Rossi défient la malédiction

    Au milieu de ce tableau sombre, seuls deux noms se distinguent comme une véritable exception à la malédiction de la génération libyenne, et leur affrontement sera direct lors de la nouvelle saison 2026-2027. Le premier est Fabio Grosso, héros de la nuit de Berlin avec son but face à l'Allemagne et son tir décisif en finale. 

    Après une expérience éphémère qui n'a pas dépassé 76 jours à l'Olympique Lyonnais, Grosso a réussi à se redécouvrir avec Sassuolo, qu'il a mené vers un retour en Serie A au terme d'une saison exceptionnelle, avant d'être récompensé par un poste plus prestigieux à la Fiorentina, où il devra prouver que son succès n'était pas le fruit du hasard.

    Le second nom est Daniele De Rossi, qui apparaît comme le plus mûr tactiquement parmi ses pairs. Bien que son équipe, le Genoa, ait terminé la saison dernière à la seizième place seulement, les prestations livrées par la formation ont suscité de larges éloges et ont révélé des idées offensives modernes. 

    Cette expérience a représenté un véritable tremplin pour lui après deux débuts poussifs avec la SPAL et l'AS Rome, faisant de lui aujourd'hui l'un des plus prometteurs jeunes entraîneurs d'Italie.

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  • Du Serie B à l'Ouzbékistan : le voyage d'errance autour du monde

    Loin des projecteurs, les parcours des autres champions apparaissent plus complexes et dispersés. Le buteur historique Filippo Inzaghi, qui a réussi à faire remonter Pise en Serie A en 2025, a surpris tout le monde en refusant de rester sous les feux de la rampe, préférant relever un nouveau défi en Serie B avec Palerme, le club détenu par le City Group et porteur d'un ambitieux projet de montée.

    Là-bas, il affrontera son ancien coéquipier Alessandro Nesta, qui tente de reconstruire sa carrière avec Avellino après une année entière sans emploi consécutive à son échec avec Monza.

    Quant au capitaine de la génération dorée, Fabio Cannavaro, il a choisi une voie plus insolite dans sa quête de gloire. Après des passages courts et peu convaincants avec le Dinamo Zagreb, Benevento (17 matchs) et l'Udinese (6 matchs), ainsi que des expériences en Chine, il a décidé d'aller le plus loin possible en prenant en main la sélection d'Ouzbékistan et en la dirigeant lors de la Coupe du monde 2026. Mais l'aventure s'est achevée de façon catastrophique, avec une élimination dès la phase de groupes sans le moindre point récolté.

    Le cas d'Alberto Gilardino n'est pas très différent : après avoir été limogé de Pise en février dernier et avoir échoué à sauver l'équipe, il se retrouve aujourd'hui sans emploi, malgré des rumeurs l'associant à des clubs tels que le Torino, l'Hellas Vérone et Monza, dans l'attente d'une occasion de jouer les sauveurs en cours de saison.

    Un destin quasi identique a été vécu par Massimo Oddo, le plus expérimenté d'entre eux avec sept clubs différents entraînés, qui a fini en Serie D avec le Milan Futuro, où il a affronté son ancien coéquipier Marco Amelia, troisième gardien en 2006, lui aussi limogé de son poste d'entraîneur à Sondrio. Quant au titre du parcours le plus étrange, il revient sans conteste à Mauro Camoranesi, qui a parcouru le monde, du Mexique et de l'Argentine à la Slovénie, Malte et Chypre, où il entraîne actuellement l'AEK Larnaca.

  • Sept hommes hors course : de l'analyse télévisée à la prison

    À l'inverse, sept champions ont décidé de ne jamais se lancer dans l'aventure de l'entraînement, tout en restant liés au football sous différentes formes. Le gardien légendaire Gianluigi Buffon s'est orienté vers le travail administratif au sein de la Fédération italienne et a obtenu un diplôme de directeur sportif, tandis que le duo formé par Alessandro Del Piero et Luca Toni s'est contenté d'obtenir la licence d'entraîneur et de travailler comme consultants télévisés.

    Cristian Zaccardo est devenu agent de joueurs, tandis que Francesco Totti a fondé des sociétés de conseil pour les clubs, et Simone Perrotta travaille dans le domaine des politiques sportives. Quant aux cas les plus controversés, ils concernent Marco Materazzi, qui a quitté l'entraînement en Inde pour se tourner vers la production de vin, Angelo Peruzzi, qui a connu une brève expérience politique, et Gianluca Zambrotta, qui est passé de l'analyse télévisée et du commerce du padel à un retour au sein de la Fédération italienne à un poste administratif depuis juin 2025.

    L'exception la plus tragique reste celle de Vincenzo Iaquinta, qui s'est totalement éloigné du monde du football après avoir été condamné à deux ans de prison en 2020 dans le cadre d'enquêtes liées à la mafia, signant ainsi la fin la plus sombre pour l'un des héros de l'épopée de Berlin.