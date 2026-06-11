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Prince, le fils de Djibril Cissé, a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool
Une saison exceptionnelle récompensée
Liverpool a officialisé la signature de Cissé, l’un des huit jeunes talents du centre de formation à avoir paraphé un nouveau contrat, récompensant une saison remarquable passée au centre d’entraînement AXA. Le jeune défenseur a été un pilier de l’équipe des moins de 18 ans tout au long de l’exercice 2025-2026, disputant 19 matches de championnat et portant le brassard de capitaine à quatre reprises.
Ses progrès ne se sont pas limités à l’équipe des moins de 18 ans : il a également disputé quatre matches de l’UEFA Youth League avec les moins de 19 ans et inscrit un but lors de ses débuts avec les moins de 21 ans. Ce nouveau contrat professionnel, d’une durée maximale légale pour un joueur de son âge, le lie à Anfield jusqu’en 2029 et confirme la volonté du club de sécuriser l’avenir de ses talents les plus prometteurs.
- AFP
Suivre les traces de son père
Alors que son père était un attaquant fulgurant qui a inscrit 24 buts en 79 apparitions sous le maillot des Reds, le jeune Cissé se forge une réputation à l’autre bout du terrain. Un changement tactique opéré la saison dernière a vu Prince passer d’un poste d’attaquant à celui de défenseur central, une transition qui s’est avérée remarquablement fructueuse tant pour le joueur que pour l’équipe du centre de formation de Liverpool.
Interrogé sur cette comparaison, Prince a confié au site officiel du club en février : « J’ai visionné ses temps forts. C’est sympa de le revoir, de découvrir comment il jouait. C’était un joueur un peu fou, avec ses coiffures délirantes et tout le reste. Maintenant que je suis défenseur central, j’aurais sans doute détesté l’affronter. Il était très fort. Moi, j’ai de la vitesse, mais je n’avais pas son talent pour marquer, d’où mon passage en défense. Il était rapide comme l’éclair, mais je pense être un peu plus vif. »
Les ambitions futures à Anfield
L’adolescent n’a jamais caché son ambition de suivre les traces de son père chez les seniors, un palmarès qui inclut la Ligue des champions, la FA Cup et la Supercoupe de l’UEFA. À court terme, Prince vise une progression constante à travers les différentes catégories d’âge et espère s’imposer durablement au sein du groupe U21 la saison prochaine.
« À court terme, j’espère simplement continuer à progresser, m’améliorer, rester titulaire chez les U18 et peut-être disputer quelques matchs avec les U21 – qui sait ? », explique Cissé. « À long terme, je souhaite évidemment intégrer l’équipe première. Je veux vraiment jouer pour Liverpool jusqu’à la fin de ma vie – c’est ce que je souhaite faire. »
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Le parcours vers l'équipe première
Cissé doit faire face à une concurrence féroce alors qu'il cherche à gravir les échelons à Liverpool, notamment avec l'arrivée d'Ifeanyi Ndukwe, en provenance de l'Austria Vienne, qui vient renforcer les effectifs défensifs. Cependant, sa polyvalence et ses qualités de leader, dont il a fait preuve lorsqu'il était capitaine de l'équipe des moins de 18 ans, laissent penser qu'il possède le tempérament nécessaire pour s'imposer sous la nouvelle direction technique du club, dirigée par Andoni Iraola.