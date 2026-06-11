Prince, le fils de Djibril Cissé, a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool

Liverpool a officialisé la signature de Cissé, l’un des huit jeunes talents du centre de formation à avoir paraphé un nouveau contrat, récompensant une saison remarquable passée au centre d’entraînement AXA. Le jeune défenseur a été un pilier de l’équipe des moins de 18 ans tout au long de l’exercice 2025-2026, disputant 19 matches de championnat et portant le brassard de capitaine à quatre reprises.

Ses progrès ne se sont pas limités à l’équipe des moins de 18 ans : il a également disputé quatre matches de l’UEFA Youth League avec les moins de 19 ans et inscrit un but lors de ses débuts avec les moins de 21 ans. Ce nouveau contrat professionnel, d’une durée maximale légale pour un joueur de son âge, le lie à Anfield jusqu’en 2029 et confirme la volonté du club de sécuriser l’avenir de ses talents les plus prometteurs.