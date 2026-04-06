Pression et urgence… Bastoni va à l'encontre des souhaits du FC Barcelone

Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, rêve de porter le maillot du FC Barcelone et estime qu'une intervention précoce du club catalan faciliterait la transaction et la rendrait moins coûteuse.

Âgé de 26 ans, Bastoni est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2028, mais il est déjà considéré comme hors de l'équipe pour l'été prochain, selon les prévisions en Italie.

Bastoni est la priorité numéro un de Barcelone pour renforcer son défense centrale la saison prochaine, et le joueur lui-même souhaite vivement porter le maillot du Barça.

Le joueur est conscient de l'intérêt de Barcelone et, bien qu'aucun accord personnel n'ait encore été conclu, il est ouvert à cette possibilité.

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