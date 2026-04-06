Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

Traduit par

Pression et urgence… Bastoni va à l'encontre des souhaits du FC Barcelone

Mercato
Serie A
LaLiga
Inter
A. Bastoni
Italie
Espagne

Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, rêve de porter le maillot du FC Barcelone et estime qu'une intervention précoce du club catalan faciliterait la transaction et la rendrait moins coûteuse.

Âgé de 26 ans, Bastoni est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2028, mais il est déjà considéré comme hors de l'équipe pour l'été prochain, selon les prévisions en Italie.

 La Serie A en gratuit sur stc tv pour les abonnés aux forfaits Beeti Fiber, Mufotter 4, Max, Pro 4 et 5.Regardez maintenant !

Bastoni est la priorité numéro un de Barcelone pour renforcer son défense centrale la saison prochaine, et le joueur lui-même souhaite vivement porter le maillot du Barça.

Le joueur est conscient de l'intérêt de Barcelone et, bien qu'aucun accord personnel n'ait encore été conclu, il est ouvert à cette possibilité. 

Lire aussi

En vidéo : expulsion d'un joueur marocain en Serie A

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni met la pression sur Barcelone

    Selon « Mundo Deportivo », Bastoni ressent une certaine urgence à clarifier son avenir, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve depuis l'échec de l'Italie à se qualifier pour la Coupe du monde, ce qui l'affecte au quotidien au sein de l'Inter.


    NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

    Le journal souligne : « Bastoni estime que le fait d'entamer tôt les négociations entre Barcelone et l'Inter Milan permettra de conclure rapidement le transfert et de clarifier son avenir. »

    Bastoni s'est dit prêt à faire tout son possible pour réaliser son rêve de jouer au Camp Nou dès la saison prochaine.

    Selon des sources proches du joueur, Bastoni et son entourage estiment que le moment est idéal pour que Barcelone agisse rapidement afin de conclure le transfert.

    • Publicité
  • BastoniGetty Images

    Barcelone préfère ne pas trop parler des transferts

    Mais le problème réside dans le fait que Barcelone se concentre actuellement sur la Liga et la Ligue des champions, et préfère donc minimiser les discussions autour des transferts, contrairement à Bastoni, qui souhaite conclure l'affaire au plus vite.

    Malgré tout, le directeur sportif Deco continue de travailler sereinement pour constituer une équipe solide pour la saison prochaine. Parmi ses priorités figurent le recrutement d'un attaquant pur et d'un défenseur central, et Bastoni arrive en tête de liste.

    Le FC Barcelone estime que le montant du transfert du joueur pourrait se situer entre 55 et 60 millions d'euros.

Serie A
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT