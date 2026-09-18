Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a officiellement annoncé sa première liste de 25 joueurs alors que la nation entame la défense de son titre en Ligue des nations de l’UEFA dans le groupe A4. L’attaquant légendaire Cristiano Ronaldo mènera l’attaque aux côtés de quatre ajouts majeurs à l’effectif.

Le gardien Samuel Soares a reçu sa première convocation en équipe nationale A, principale surprise de la liste.

Nuno Tavares, Joao Palhinha et Fabio Silva intègrent également le groupe après avoir manqué la récente phase finale de la Coupe du monde 2026.