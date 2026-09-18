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« Présent et avenir ! » : pourquoi Jesus a choisi Cristiano Ronaldo et quatre nouveaux visages
Jesus conserve Ronaldo tout en introduisant quatre nouveaux visages
Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a officiellement annoncé sa première liste de 25 joueurs alors que la nation entame la défense de son titre en Ligue des nations de l’UEFA dans le groupe A4. L’attaquant légendaire Cristiano Ronaldo mènera l’attaque aux côtés de quatre ajouts majeurs à l’effectif.
Le gardien Samuel Soares a reçu sa première convocation en équipe nationale A, principale surprise de la liste.
Nuno Tavares, Joao Palhinha et Fabio Silva intègrent également le groupe après avoir manqué la récente phase finale de la Coupe du monde 2026.
- ZUMA Press Wire
L’entraîneur justifie ses choix d’effectif et la familiarité
Jesus a expliqué la logique derrière l’arrivée de ces quatre renforts clés, en soulignant des relations de travail antérieures avec trois d’entre eux. Le sélectionneur a insisté sur le fait qu’il avait retenu des joueurs capables d’avoir un impact immédiat tout en restant des options importantes pour les futures campagnes internationales.
Il a souligné que la forme actuelle en club avait joué un rôle central dans chacune des décisions.
« Parmi les quatre, à part Fabio, qui n’a pas travaillé avec moi, les trois autres ont déjà travaillé avec moi », a déclaré Jesus. « Ce sont des joueurs qui me connaissent déjà, et que je connais. À l’exception de Joao, ils ont un peu plus de 20 ans, et en 2030 ils n’auront toujours pas 30 ans, donc ce sont des joueurs du présent et de l’avenir. »
Palhinha est de retour, la liste complète de l’effectif dévoilée
La sélection de 25 joueurs marque le retour de Joao Palhinha après une absence en sélection de près d'un an, tandis que Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes et Matheus Nunes n'ont pas été retenus. La liste complète, par poste, comprend :
- Gardiens : Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
- Défenseurs : Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes.
- Milieux : Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva.
- Attaquants : Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao.
- SOPA Images
Le Portugal se prépare à un calendrier d'ouverture exigeant
Jesus effectuera ses débuts officiels en tant qu’entraîneur le 24 septembre contre le pays de Galles au stade Alvalade. Le Portugal se déplacera ensuite pour affronter la Norvège trois jours plus tard, le 27 septembre, avant de rendre visite au Danemark le 1er octobre.
La phase d’ouverture se conclura par un deuxième match contre la Norvège au stade du Dragon le 4 octobre.
Le groupe se réunira prochainement pour entamer la préparation tactique sous les ordres de son nouveau sélectionneur.
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