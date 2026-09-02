Alex Todd
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« Première fois en Angleterre ! » : pourquoi le quintuple champion Reo Hatate a quitté le Celtic pour Burnley
Burnley boucle le transfert de Hatate
Burnley a ოფიციellment annoncé la signature définitive du milieu central international japonais Reo Hatate, en provenance du Celtic, pour un montant non divulgué. Le joueur de 28 ans a signé un contrat de trois ans à Turf Moor, marquant ainsi son premier transfert professionnel vers le football anglais.
Hatate quitte Glasgow après un passage de cinq ans couronné de succès, durant lequel il a disputé plus de 190 matches avec le Celtic. Son arrivée apporte une expérience confirmée de la gagne aux options de Nicky Hayen au milieu de terrain pour la saison à venir.
L’international japonais représente un recrutement majeur lors du dernier jour du mercato pour le club du Lancashire, qui continue de renforcer son effectif.
- (C)Getty Images
Ravi de relever le défi anglais
Après avoir finalisé son transfert à Turf Moor, Hatate a fait part de sa joie de relever un nouveau défi dans le football anglais. Le milieu de terrain a expliqué vouloir mettre sa grande expérience au service de ses nouveaux coéquipiers afin de les aider à atteindre leurs objectifs de la saison.
« C'est un super transfert pour moi, a déclaré Hatate après avoir bouclé son transfert lors du dernier jour du mercato. C'est la première fois que je joue en Angleterre et c'est un club fantastique à rejoindre. »
« J'espère apporter mon expérience et mes connaissances au vestiaire et aider l'équipe sur le terrain autant que possible pour atteindre notre objectif », a-t-il ajouté.
Un passage riche en trophées au Celtic
Le parcours de Hatate a commencé à l’université de Juntendo avant de rejoindre le club de J1 League de Kawasaki Frontale, avec 12 buts inscrits en 77 matches. Il a rejoint l’Écosse lors du mercato hivernal 2021-2022, étant élu homme du match pour ses débuts avant d’inscrire un doublé contre le rival des Rangers deux semaines plus tard.
L’international japonais aux 11 sélections a ensuite remporté le titre de champion d’Écosse à chaque saison qu’il a disputée en Écosse, pour un total de cinq titres de champion, deux Coupes d’Écosse et deux Coupes de la Ligue écossaise.
Nommé à deux reprises dans l’équipe type de l’année de la SPL, Hatate quitte le Celtic après avoir inscrit 33 buts toutes compétitions confondues durant son passage à Glasgow.
- Getty Images Sport
Prêt pour ses débuts à Turf Moor
Les formalités administratives étant terminées, Hatate va retrouver ses nouveaux coéquipiers au centre d’entraînement de Burnley afin de commencer son intégration dans le système tactique de Hayen.
Le milieu de terrain expérimenté va se concentrer sur sa montée en puissance physique et sur le fait de gagner sa place de titulaire dans le Lancashire.
Les supporters de Burnley attendront avec impatience de voir l’international japonais faire ses débuts alors que le club poursuit ses objectifs pour la saison.
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