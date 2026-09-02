« Première fois en Angleterre ! » : pourquoi le quintuple champion Reo Hatate a quitté le Celtic pour Burnley

Burnley a ოფიციellment annoncé la signature définitive du milieu central international japonais Reo Hatate, en provenance du Celtic, pour un montant non divulgué. Le joueur de 28 ans a signé un contrat de trois ans à Turf Moor, marquant ainsi son premier transfert professionnel vers le football anglais.

Hatate quitte Glasgow après un passage de cinq ans couronné de succès, durant lequel il a disputé plus de 190 matches avec le Celtic. Son arrivée apporte une expérience confirmée de la gagne aux options de Nicky Hayen au milieu de terrain pour la saison à venir.

L’international japonais représente un recrutement majeur lors du dernier jour du mercato pour le club du Lancashire, qui continue de renforcer son effectif.