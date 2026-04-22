Gary Lineker s’accroche désespérément au passé glorieux. Pourtant, même le but légendaire d’Eden Hazard, qui avait propulsé Leicester City vers un titre surprise en 2016 et que la légende des « Foxes » a partagé mercredi matin dans sa story Instagram, n’a pas suffi à apaiser la douleur : dix ans après l’un des plus grands coups de l’histoire du football anglais, la relégation du club en troisième division est une triste réalité.
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« Pourri jusqu’à l’os » : la chute vertigineuse d’un ancien champion sensationnel
Pire encore, selon les termes du tabloïd The Sun : « Le club est pourri de haut en bas ». Après le match nul 2-2 contre Hull City à l’avant-dernière journée, les supporters ont donc réclamé : « Sack the board », virez la direction. Le multimilliardaire thaïlandais Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, fils du faiseur de champions décédé dans un accident en 2018, incarne cet effondrement.
Sous son égide, les Foxes ont bien conquis la FA Cup et le Community Shield en 2021, et le patron a injecté plusieurs centaines de millions dans le club. Cependant, son empire du duty-free a été ébranlé pendant la pandémie, les jours de dépenses somptueuses sont comptés à Leicester, et le club a récemment dû avoir recours à des emprunts bancaires.
L’été dernier, le club a perdu son dernier grand héros du titre, Jamie Vardy, parti en Italie, emportant avec lui une part de son âme. Steve Walsh, le recruteur aux yeux de lynx qui avait déniché Vardy, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez, a quitté les lieux depuis longtemps.
Au lieu de miser sur des jeunes talents ambitieux, le club a aligné des salaires mirobolants pour des stars confirmées, les plus élevés de la deuxième division, et a tout perdu. Lors du dernier exercice, la perte s’est élevée à 71,1 millions de livres sterling, pour un total de 180 millions sur les trois dernières années. En février, six points ont été retranchés au compteur de Leicester.
Selon nos informations, 40 millions d'euros auraient déjà été mis en gage.
Robert Huth, ancien international allemand et héros du titre, surnommé le « Mur de Berlin », a pris la défense de Srivaddhanaprabha. « C’est très facile de le critiquer », a-t-il déclaré à la BBC, mais « Top » a « dû assumer des responsabilités très jeune » après le décès de son père. Pour lui, comme pour le directeur sportif Jon Rudkin, également sur la sellette, « ils aiment Leicester et ne veulent que le meilleur, mais ils ont besoin d’aide ».
Lors de la descente directe de la Premier League en League One, le dirigeant s’est présenté devant les supporters en colère. « Je continuerai », a-t-il déclaré depuis le seuil du stade, ajoutant dans un communiqué qu’il partageait « la douleur » des fans : « Il n’y a pas d’excuses. » Il promet désormais de prendre « les décisions nécessaires ».
Un huitième entraîneur doit arriver depuis le départ de Brendan Rodgers il y a trois ans, mais l’avenir s’annonce sombre. Certes, Leicester percevra environ 40 millions de livres au titre des indemnités de relégation suite à sa descente de Premier League en 2025, mais la majeure partie de cette somme serait déjà engagée.
L’espoir ténu d’un retrait de points salvateur pour West Bromwich semble peu probable. Il ne reste plus que les souvenirs de Hazard, Vardy et du miracle bleu royal de 2016.