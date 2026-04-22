« Pourri jusqu’à l’os » : la chute vertigineuse d’un ancien champion sensationnel

Pire encore, selon les termes du tabloïd The Sun : « Le club est pourri de haut en bas ». Après le match nul 2-2 contre Hull City à l’avant-dernière journée, les supporters ont donc réclamé : « Sack the board », virez la direction. Le multimilliardaire thaïlandais Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, fils du faiseur de champions décédé dans un accident en 2018, incarne cet effondrement.

Sous son égide, les Foxes ont bien conquis la FA Cup et le Community Shield en 2021, et le patron a injecté plusieurs centaines de millions dans le club. Cependant, son empire du duty-free a été ébranlé pendant la pandémie, les jours de dépenses somptueuses sont comptés à Leicester, et le club a récemment dû avoir recours à des emprunts bancaires.

L’été dernier, le club a perdu son dernier grand héros du titre, Jamie Vardy, parti en Italie, emportant avec lui une part de son âme. Steve Walsh, le recruteur aux yeux de lynx qui avait déniché Vardy, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez, a quitté les lieux depuis longtemps.

Au lieu de miser sur des jeunes talents ambitieux, le club a aligné des salaires mirobolants pour des stars confirmées, les plus élevés de la deuxième division, et a tout perdu. Lors du dernier exercice, la perte s’est élevée à 71,1 millions de livres sterling, pour un total de 180 millions sur les trois dernières années. En février, six points ont été retranchés au compteur de Leicester.