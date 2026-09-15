« Pourquoi pas ? » - Philippe Coutinho révèle exactement comment Neymar l’a convaincu de rejoindre Santos

Coutinho s’est officiellement engagé avec le géant brésilien Santos dans le cadre d’un contrat de courte durée jusqu’à la fin de la saison. Ce transfert marque un retour bienvenu au football pour le meneur de jeu expérimenté.

L’ancien joueur de Liverpool et de Barcelone était sans club depuis son départ de Vasco da Gama en février. Il s’était éloigné du football plus tôt cette année en invoquant une fatigue mentale.

Désormais revigoré et prêt pour un nouveau défi, Coutinho a récupéré le numéro 11 dans son nouveau club. Ce transfert le réunit avec son ami d’enfance et ancien coéquipier en sélection du Brésil, Neymar.