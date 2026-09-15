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« Pourquoi pas ? » - Philippe Coutinho révèle exactement comment Neymar l’a convaincu de rejoindre Santos
Coutinho boucle son transfert à Santos
Coutinho s’est officiellement engagé avec le géant brésilien Santos dans le cadre d’un contrat de courte durée jusqu’à la fin de la saison. Ce transfert marque un retour bienvenu au football pour le meneur de jeu expérimenté.
L’ancien joueur de Liverpool et de Barcelone était sans club depuis son départ de Vasco da Gama en février. Il s’était éloigné du football plus tôt cette année en invoquant une fatigue mentale.
Désormais revigoré et prêt pour un nouveau défi, Coutinho a récupéré le numéro 11 dans son nouveau club. Ce transfert le réunit avec son ami d’enfance et ancien coéquipier en sélection du Brésil, Neymar.
- AFP
Neymar a joué un rôle crucial
Coutinho n’a pas tardé à souligner l’influence de Neymar lors de sa présentation officielle. L’attaquant a expliqué comment les messages insistants de son ami de longue date l’avaient finalement convaincu de retrouver les terrains.
« Neymar a certainement joué un rôle très important dans ma venue ici », a admis Coutinho, comme le rapporte ESPN. « C’est un joueur qui n’a pas besoin d’être présenté, un ami que j’ai depuis l’enfance, et je pense qu’il a été la première personne dans le football à m’envoyer un message quand j’ai quitté Vasco. »
« Le lendemain, il m’avait déjà envoyé un message, mais à ce moment-là, j’ai dit : “Écoute, Ney, ce serait un plaisir de jouer avec toi, mais je ne me sens pas bien en ce moment, ce n’est pas possible”, et cela n’avait vraiment pas de sens pour moi. »
Surmonter une période difficile
Le meneur de jeu s’est éloigné de Vasco da Gama afin de donner la priorité à sa santé mentale. Quand Neymar l’a contacté une première fois, Coutinho a ouvertement admis qu’un retour au football professionnel n’avait tout simplement aucun sens pour lui à ce moment-là.
« Des mois plus tard, il m’a recontacté, mais ma réponse a été la même. Puis, il y a deux semaines, il m’a envoyé un autre message », a-t-il ajouté. « C’est alors que je me suis arrêté, que j’ai réfléchi de nouveau. Je voulais rejouer au football et je me suis dit : “Pourquoi pas ?” Je vais dans un grand club, dans une autre ville.
« Ce serait injuste pour moi de ne pas pouvoir retourner au travail et de ne pas pouvoir rejouer au football. Je voulais remercier le président, Mattos et Ney. Je suis heureux d’accepter ce défi. »
- AFP
Concentrez-vous fermement sur le présent
Le contrat actuel de Coutinho court jusqu’à la fin de l’année, ce qui s’aligne parfaitement avec l’accord existant de Neymar à Santos. La priorité immédiate pour Coutinho est de retrouver son rythme de match et de se montrer sur le terrain. Les supporters attendront avec impatience de voir les deux icônes brésiliennes évoluer ensemble sous le célèbre maillot blanc.
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