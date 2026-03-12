Pourquoi Mason Greenwood a failli être inscrit sur la liste des transferts par Marseille

Selon un nouveau rapport, le passage de Greenwood à Marseille a failli prendre fin prématurément en raison de tensions importantes avec le directeur sportif du club, Medhi Benatia. Une enquête menée par La Provence a révélé que l'ancien joueur de Manchester United était sur le point d'être inscrit sur la liste des transferts la saison dernière.

Le cœur du litige portait sur le manque d'application perçu de Greenwood. Benatia aurait été déçu par l'engagement de l'attaquant lors des séances d'entraînement et par son refus de contribuer défensivement pendant les matchs. La relation se serait détériorée au point que le joueur évitait activement le directeur sportif sur le terrain d'entraînement du club.