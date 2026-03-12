AFP
Pourquoi Mason Greenwood a failli être inscrit sur la liste des transferts par Marseille
Tension au Vélodrome
Selon un nouveau rapport, le passage de Greenwood à Marseille a failli prendre fin prématurément en raison de tensions importantes avec le directeur sportif du club, Medhi Benatia. Une enquête menée par La Provence a révélé que l'ancien joueur de Manchester United était sur le point d'être inscrit sur la liste des transferts la saison dernière.
Le cœur du litige portait sur le manque d'application perçu de Greenwood. Benatia aurait été déçu par l'engagement de l'attaquant lors des séances d'entraînement et par son refus de contribuer défensivement pendant les matchs. La relation se serait détériorée au point que le joueur évitait activement le directeur sportif sur le terrain d'entraînement du club.
Friction tactique et mise sur le banc
Le mécontentement s'est finalement propagé de la salle du conseil d'administration au banc de touche. L'ancien entraîneur Roberto De Zerbi aurait apparemment fait écho aux préoccupations de Benatia au début, ce qui a eu des implications tactiques pour le joueur de 24 ans.
L'attaquant a été écarté du onze de départ lors de deux matchs cruciaux consécutifs contre le RC Lens et le Paris Saint-Germain en mars dernier. Le manager aurait alors exigé que Greenwood joue un rôle défensif s'il voulait continuer à faire partie du projet dans le sud de la France.
Un revirement qui sauve la saison
Malgré la menace d'être vendu, Greenwood a réussi à renverser la situation avant la fin de la saison dernière. Après avoir retrouvé sa place dans le onze de départ, il a immédiatement marqué six buts et délivré deux passes décisives lors des huit derniers matchs de championnat.
Cette période s'est avérée être un tournant pour le joueur de 24 ans, qui a contraint la direction à revoir sa position. Le moment décisif est survenu lors de la dernière journée, lorsqu'il a marqué le but décisif contre Le Havre, assurant ainsi la qualification cruciale pour la Ligue des champions.
Greenwood, un joueur clé cette saison
Après que Marseille ait décidé de ne pas le vendre l'été dernier, Greenwood a de nouveau connu une saison fructueuse. En 37 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit 25 buts et délivré huit passes décisives.
Le club français occupe actuellement la troisième place du classement de la Ligue 1 avec 46 points, à égalité avec Lyon, quatrième. Avec 10 points de retard sur Lens, deuxième, et 11 points sur le leader du championnat, le PSG, Marseille visera à terminer parmi les trois premiers pour décrocher une place en Ligue des champions. Greenwood et ses coéquipiers affronteront Auxerre et Lille avant la trêve internationale à la fin du mois.
