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Pourquoi le plan tactique d'Arsenal pousse Ben White et Jurrien Timber à leurs limites physiques
Arsenal face à un dilemme au poste d’arrière droit après un coup dur sur blessure
Arteta fait face à un test physique en défense après que White a subi une blessure à l’aine contre Sunderland. Le défenseur a été remplacé à la mi-temps, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes concernant les options d’Arsenal au poste d’arrière droit.
White avait commencé la saison de manière impressionnante après s’être remis d’une blessure au genou qui a mis fin à ses espoirs de Coupe du monde en mai. Il avait surmonté un coup reçu contre Naples en Ligue des champions, mais sa sortie forcée au Stadium of Light laisse Arsenal gérer un nouveau problème physique.
Timber a remplacé White à Sunderland pour sa première apparition de la saison après son propre problème à l’aine. Lorsqu’un défenseur est indisponible, l’option restante est contrainte d’assumer une charge physique intense.
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Les exigences physiques élevées mettent les latéraux en danger
Le poste d’arrière latéral est devenu l’un des plus exigeants du football moderne. Arteta impose d’énormes exigences physiques à ses défenseurs, avec des montées constantes, des sprints de replacement et des déplacements continus à haute intensité. L’analyste de la performance liée aux blessures Stephen Smith, de Kitman Labs, a souligné la charge physique particulière qui pèse sur les arrières latéraux modernes.
« Le poste d’arrière latéral est clairement l’un des plus exigeants sur le terrain et les données le confirment », a expliqué Smith, cité par Metro. « La réalité, c’est que l’exigence pour un arrière latéral ne concerne pas la distance totale parcourue, mais le type de courses : des sprints explosifs répétés de haut en bas du même couloir. »
Gérer la profondeur de l’effectif et les longs plans de récupération
Arsenal est globalement bien fourni dans les couloirs défensifs, avec Riccardo Calafiori, Piero Hincapie et Myles Lewis-Skelly à gauche. Cependant, la gestion de la charge spécifique sur le côté droit reste cruciale pour maintenir la course au titre des Gunners sur les rails.
White n’a pas été retenu dans le groupe pour la victoire contre Ipswich en Carabao Cup en milieu de semaine, Martin Zubimendi ayant été contraint de redescendre au poste d’arrière droit. Timber a lui aussi été laissé au repos, même si Arteta a confirmé que le Néerlandais n’avait subi aucun nouveau contretemps après une première saison écourtée par une blessure au ligament croisé antérieur.
En évoquant les délais de récupération, Smith a déconseillé de faire revenir les joueurs trop vite, déclarant : « Même une légère élongation à l’aine ou aux adducteurs nécessite généralement une ou deux semaines de charge de travail encadrée avant qu’un joueur ne retrouve une intensité complète à l’entraînement. »
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La trêve internationale offre une période de récupération cruciale
Arsenal tourne désormais son attention vers la rencontre de samedi après-midi contre l’ancien club de White, Brighton. Si White pourrait potentiellement être de la partie, la trêve internationale de trois semaines qui arrive offre une opportunité idéale pour une récupération complète.
Arsenal peut profiter de ces semaines sur le terrain d’entraînement pour permettre à White et Timber de retrouver leur plein régime. Alors que la course au titre exige un rendement physique maximal, une rotation soigneusement gérée sera déterminante pour la stabilité défensive d’Arsenal. Une gestion intelligente de la charge dès maintenant pourrait permettre aux deux latéraux droits d’élite de rester en forme et frais lorsque la saison reprendra.
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