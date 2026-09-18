Pourquoi le plan tactique d'Arsenal pousse Ben White et Jurrien Timber à leurs limites physiques

Arteta fait face à un test physique en défense après que White a subi une blessure à l’aine contre Sunderland. Le défenseur a été remplacé à la mi-temps, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes concernant les options d’Arsenal au poste d’arrière droit.

White avait commencé la saison de manière impressionnante après s’être remis d’une blessure au genou qui a mis fin à ses espoirs de Coupe du monde en mai. Il avait surmonté un coup reçu contre Naples en Ligue des champions, mais sa sortie forcée au Stadium of Light laisse Arsenal gérer un nouveau problème physique.

Timber a remplacé White à Sunderland pour sa première apparition de la saison après son propre problème à l’aine. Lorsqu’un défenseur est indisponible, l’option restante est contrainte d’assumer une charge physique intense.