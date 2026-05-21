Il est rapidement apparu que Palmeiras détenait un nouveau joyau en la personne d’Eduardo. Il a constamment surclassé ses camarades du même âge au sein de l’un des centres de formation les plus réputés du football mondial. En janvier de cette année, le club l’a sélectionné pour la Copa São Paulo de Futebol Júnior, l’un des tournois les plus prestigieux du football brésilien pour les joueurs de moins de 20 ans. Et ce, alors qu’il venait tout juste de fêter ses seize ans un mois plus tôt.

Malgré l’attention médiatique suscitée par sa présence à un âge si tendre, Eduardo a confirmé les attentes : lors de son deuxième match de la phase de groupes, l’attaquant a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, des performances qui ont laissé supporters et recruteurs ébahis.

Quelques jours plus tard, il a signé son premier contrat professionnel avec Palmeiras, qui a fixé une clause libératoire à 100 millions d’euros, un record pour le club.

« Je suis très reconnaissant », a confié Eduardo à AS. « Tout ce que je suis en tant que sportif, je le dois au travail accompli par le club depuis mon arrivée. »

« Ces dernières années, Palmeiras a formé plusieurs joueurs pour l’équipe première. Le travail du directeur de la formation, João Paulo Sampaio, est un modèle dans le pays, et la Copinha est toujours l’occasion pour les gens de suivre ce travail de près. »

« Je suis très heureux de voir que mon travail sur le terrain est reconnu. Cela me pousse à continuer à progresser chaque jour », a-t-il ajouté, affichant de grandes ambitions.