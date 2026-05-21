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Rian Rosendaal

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Pourquoi le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City s’arrachent ce jeune talent exceptionnel

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E. Conceicao
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Polyvalent et déjà très courtisé, l’attaquant Eduardo Conceição n’a que seize ans et n’a pas encore disputé le moindre match avec l’équipe première de Palmeiras. Pourtant, les observateurs lui promettent déjà un contrat lucratif avec l’un des cadors européens. Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea suivraient avec attention ce jeune international brésilien.

Mais quel est réellement le niveau de ce jeune espoir de Palmeiras ? Quels sont ses points forts et ses points faibles ? Et Eduardo pourrait-il même être débauché avant d’avoir fait ses débuts professionnels au Brésil ? Voetbalzone fait le point ci-dessous.

  • Le coup d’envoi

    Né à São Paulo le 7 décembre 2009, Eduardo s’est rapidement tourné vers le football sous l’influence de son père, ancien joueur. « Dès mon plus jeune âge, j’accompagnais mon père partout », raconte l’attaquant prometteur.

    « J’ai commencé à jouer dans des compétitions amateurs et dans des centres de formation. Un jour, l’un de mes entraîneurs m’a organisé un essai au Palmeiras. Quatre jours plus tard, j’ai été retenu, puis invité à passer une évaluation au club et finalement recruté à l’âge de neuf ans. » Depuis, Eduardo évolue au sein du club de sa ville natale.

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  • Une avancée majeure

    Il est rapidement apparu que Palmeiras détenait un nouveau joyau en la personne d’Eduardo. Il a constamment surclassé ses camarades du même âge au sein de l’un des centres de formation les plus réputés du football mondial. En janvier de cette année, le club l’a sélectionné pour la Copa São Paulo de Futebol Júnior, l’un des tournois les plus prestigieux du football brésilien pour les joueurs de moins de 20 ans. Et ce, alors qu’il venait tout juste de fêter ses seize ans un mois plus tôt.

    Malgré l’attention médiatique suscitée par sa présence à un âge si tendre, Eduardo a confirmé les attentes : lors de son deuxième match de la phase de groupes, l’attaquant a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, des performances qui ont laissé supporters et recruteurs ébahis.

    Quelques jours plus tard, il a signé son premier contrat professionnel avec Palmeiras, qui a fixé une clause libératoire à 100 millions d’euros, un record pour le club.

    « Je suis très reconnaissant », a confié Eduardo à AS. « Tout ce que je suis en tant que sportif, je le dois au travail accompli par le club depuis mon arrivée. »

    « Ces dernières années, Palmeiras a formé plusieurs joueurs pour l’équipe première. Le travail du directeur de la formation, João Paulo Sampaio, est un modèle dans le pays, et la Copinha est toujours l’occasion pour les gens de suivre ce travail de près. »

    « Je suis très heureux de voir que mon travail sur le terrain est reconnu. Cela me pousse à continuer à progresser chaque jour », a-t-il ajouté, affichant de grandes ambitions.

  • Et maintenant ?

    Eduardo poursuit sa progression au sein de Palmeiras dans le championnat brésilien et la Copa Libertadores des moins de 20 ans. Le mois dernier, il a aussi défendu les couleurs du Brésil lors du championnat sud-américain U17, confirmant son statut de jeune talent.

    Il a ouvert le score lors de la victoire 5-0 contre la Bolivie, puis a retouché les filets lors du succès 3-0 face au grand rival argentin en phase de groupes.

    Le Brésil a finalement terminé troisième, grâce à une victoire 1-0 contre l'Équateur, après avoir été battu en demi-finale par la Colombie, future vainqueur du tournoi. Malgré cette déception, Eduardo attend déjà avec impatience la Coupe du monde U17 de cette année, programmée en novembre et décembre au Qatar.

    « Le “Sul-Americano” ne s’est pas conclu comme nous l’espérions, mais l’équipe reste optimiste et reconnaissante pour la confiance accordée », a-t-il confié sur Instagram. « Je suis satisfait de mes performances, mais encore plus heureux du groupe que nous sommes en train de construire. Nous allons au Qatar. »

  • Points forts

    La principale raison de l’engouement autour d’Eduardo réside dans sa capacité impressionnante à se défaire de son vis-à-vis. Comme il le souligne : « J’adore les duels, dribbler et prendre le dessus sur mes adversaires. »

    Doté d’un sens aigu du but, il privilégie son pied droit mais sait aussi conclure du gauche, une polyvalence qui lui permet d’évoluer sur toute la ligne d’attaque. Ce profil lui vaut déjà des comparaisons avec son compatriote Vinicius Júnior.

  • Actions à mettre en œuvre pour progresser

    Comme beaucoup de jeunes ailiers très talentueux, Eduardo a parfois tendance à conserver le ballon trop longtemps. Heureusement pour lui, son mentor Sampaio ne cesse de lui rappeler l’importance de savoir quand transmettre le ballon.

    « Je discute tout le temps avec João Paulo. Il est très présent dans notre quotidien, à l’entraînement et pendant les matchs », explique Eduardo à AS. « C’est quelqu’un qui nous en demande beaucoup, car il sait ce que nous pouvons apporter et ce que nous pouvons améliorer. »

    « Après la rencontre, il m’indique les choix erronés et propose des ajustements pour que je progresse. Quand il parle, tout le monde écoute. »

    Sampaio, lui, est convaincu que Eduardo possède toutes les qualités pour atteindre le plus haut niveau, à condition de garder les pieds sur terre.

    « Je lui dis : “Tu dois garder à l’esprit que tu dois te battre comme un lion chaque jour” », a révélé le responsable du centre de formation de Palmeiras après que le club lui eut proposé un contrat jusqu’en 2029. « Maintenant qu’il devient de plus en plus connu, les critiques vont redoubler. Tout le monde attendra toujours de lui un match parfait, et il devra savoir comment gérer cela. »

    « Il doit comprendre que la réponse se trouve toujours sur le terrain, jamais en dehors. Nous lui donnerons des chances, mais il devra les saisir », conclut l’éducateur.

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Le prochain Estêvão ?

    Ailier gauche rapide, Eduardo explique que, durant son enfance, il admirait Neymar, « idole de toute une génération » et meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Il reconnaît toutefois qu’Endrick est désormais sa principale source d’inspiration, car « ce qu’il a accompli avec Palmeiras est unique ».

    Sur le plan technique, il reconnaît toutefois avoir davantage de points communs avec Estêvão.

    « J’ai déjà beaucoup appris de son jeu, même s’il est gaucher et moi droitier », explique Eduardo à propos de l’ailier de Chelsea. « Sur la scène mondiale, Lamine Yamal est un joueur dont le style ressemble au mien : toujours à la recherche d’actions individuelles. »

    Réticent à se laisser enfermer dans les comparaisons, il mise avant tout sur ses propres atouts. D’une taille déjà supérieure à 1,80 m, il possède, à condition de peaufiner son jeu de tête, le potentiel pour se révéler bien plus imposant dans les airs que nombre de ses références.

    « Être comparé à des joueurs très talentueux que j’admire est incroyable, mais mon objectif est de tracer ma propre voie pour montrer au Brésil et au monde entier qui est Eduardo », conclut-il dans un entretien accordé à AS.

  • L’avenir

    Pour l’instant, Eduardo se concentre entièrement sur son objectif principal : intégrer l’équipe première de Palmeiras. Son premier match sous le maillot vert semble imminent et pourrait marquer l’un des débuts les plus attendus de l’histoire du club.

    Pourtant, son avenir pourrait déjà être tracé avant même qu’il ne fasse ses débuts chez les professionnels. Sampaio a récemment révélé que Palmeiras a déjà repoussé deux offres comprises entre 20 et 25 millions d’euros, hors bonus. Le club pauliste est convaincu de pouvoir tirer près de 50 millions d’euros du dernier joyau de la « Génération milliardaire ».

    Même si un accord était trouvé dès maintenant, Eduardo ne pourra s’installer en Europe qu’à 18 ans, en décembre 2028, ce qui lui convient parfaitement au vu de son attachement au club.

    « On avance pas à pas », rappelle l’attaquant très prometteur. « Dans deux ans, j’aurai seulement 18 ans, je serai encore très jeune ! Pour l’instant, je veux simplement me faire un nom dans ce grand club qui a ouvert ses portes à un garçon plein de rêves. »