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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Pourquoi la Roma et l’Inter jouent en Ligue des champions sans sponsor ?

Roma
Inter

Inter à Madrid avec un maillot totalement vierge, la Roma promeut une initiative caritative à Istanbul.

Real Madrid-Inter a été l’un des matches les plus regardés de ces dernières années en Italie. Les débuts en Ligue des champions du champion d’Italie en titre, face au grand ancien José Mourinho, dans le nouveau Santiago-Bernabéu et lors d’une journée où l’Inter était le seul club italien engagé en Europe, ont inévitablement attiré l’attention de tous les supporters italiens et au-delà.


Mais ce qui a attiré l’attention des supporters du monde entier, c’est la particularité du maillot de l’Inter, dépourvu de sponsor, et qui connaîtra une sorte de replay demain soir à Istanbul lors du match de la Roma contre le Fenerbahçe.

Mais pourquoi cela s’est-il produit et se produira-t-il ? Et combien d’autres matches les deux clubs devront-ils jouer sans sponsor ?



  • Les lois de l’Espagne et de la Turquie sur les paris sportifs

    L'Inter a été contrainte de produire un maillot dépourvu du sponsor Betsson.sport qui figure sur ses tuniques en championnat, par « faute » de la réglementation en vigueur en Espagne concernant la publicité liée au monde du betting et des paris.

    Il s'agit plus précisément du Real Decreto 958/2020 de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, qui impose l'interdiction d'apposer des marques de paris (y compris liées à des sites d'information comme celui du club italien) sur les tenues de match ou d'entraînement. Une interdiction qui vaut également pour la possibilité de donner leur nom à des stades, des installations sportives et des lieux.

    Le même discours vaut pour la Turquie, qui ne permet pas de promouvoir sur le plan publicitaire des opérateurs non autorisés dans le pays.

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  • L’exception avec l’Atlético

    Pourquoi, il y a un an, lors de la saison 2025/2026, l’Inter a-t-il toutefois réussi à jouer au Metropolitano contre l’Atlético de Madrid avec son maillot intégralement floqué de sponsors ? La réponse, selon Calcio e Finanza, serait à chercher dans le choix de Betsson de payer de sa propre poche la sanction prévue par le décret royal contre les sponsorisations.

  • La Roma avec une opération caritative

    Contrairement à l’Inter, qui a choisi de « nettoyer » son maillot contre le Real Madrid en se présentant totalement sans sponsor, la Roma a en revanche choisi, pour son match de demain, le premier en Ligue des champions contre Fenerbahçe, de remplacer Eurobet.live par une opération à caractère caritatif. Un manque à gagner sur le plan commercial qui pourrait toutefois être compensé, tant au niveau de la réputation de la marque grâce à l’opération caritative que par le tirage limité des maillots, lequel pourrait générer de riches recettes sur le plan du collectionnisme.

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  • Sera-ce la seule fois ?

    Celles contre le Real Madrid et Fenerbahçe ne seront pas les deux seuls matches lors desquels les deux clubs devront renoncer à leur sponsor maillot. L’Inter, par exemple, sera contrainte d’y renoncer également pour le match contre Feyenoord prévu le 3 novembre prochain, étant donné que les lois néerlandaises s’alignent elles aussi sur celles de la Turquie et de l’Espagne. Si les deux clubs poursuivent ensuite leur parcours, ils devront décider quoi faire en cas d’affiche contre des équipes provenant de ces pays, en plus de la Belgique.

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