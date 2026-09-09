Real Madrid-Inter a été l’un des matches les plus regardés de ces dernières années en Italie. Les débuts en Ligue des champions du champion d’Italie en titre, face au grand ancien José Mourinho, dans le nouveau Santiago-Bernabéu et lors d’une journée où l’Inter était le seul club italien engagé en Europe, ont inévitablement attiré l’attention de tous les supporters italiens et au-delà.





Mais ce qui a attiré l’attention des supporters du monde entier, c’est la particularité du maillot de l’Inter, dépourvu de sponsor, et qui connaîtra une sorte de replay demain soir à Istanbul lors du match de la Roma contre le Fenerbahçe.



Mais pourquoi cela s’est-il produit et se produira-t-il ? Et combien d’autres matches les deux clubs devront-ils jouer sans sponsor ?







