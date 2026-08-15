Pourquoi la Roma a recruté Molina et comment il peut jouer avec Gasperini

Les pistons sont fondamentaux dans le jeu de Gasperini, et à ce poste l’entraîneur tient beaucoup à avoir des joueurs avec certaines caractéristiques précises, et Molina représente le profil exact de ce qu’il avait demandé : de la course et de l’agressivité, c’est un joueur qui apporte offensivement mais sait aussi défendre, il prend la profondeur et sait aussi bien attaquer les espaces dans la surface de réparation. Le piston capable d’avaler tout son couloir, typique des équipes de l’ancien entraîneur de l’Atalanta, l’un de ces joueurs capables de déposer le ballon au second poteau pour le joueur du couloir opposé - le titulaire à gauche devrait être Wesley - ou de se retrouver lui-même à conclure d’un tap-in à quelques mètres du but adverse.