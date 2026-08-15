La Roma accélère sur le marché des transferts et, après une première phase d’évaluations, de prises d’informations, de contacts et d’objectifs clairement définis, le moment de l’accélération décisive est désormais arrivé : après avoir recruté Castro et Koulierakīs, la Roma a annoncé l’achat du latéral droit. Ces derniers jours, le directeur sportif Tony D’Amico a trouvé un accord avec l’Atletico Madrid pour l’arrivée dans la capitale de Nahuel Molina, Argentin né en 1998 et ancien de l’Udinese, que les Colchoneros avaient recruté en 2022 pour 20 millions d’euros. Et cette cession, avec celle de Ruggeri, a servi aux Espagnols pour partir à l’assaut de Cuti Romero en devançant l’Inter.
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Pourquoi la Roma a recruté Molina et comment il peut jouer avec Gasperini
Molina à la Roma, rôle et caractéristiques
Les pistons sont fondamentaux dans le jeu de Gasperini, et à ce poste l’entraîneur tient beaucoup à avoir des joueurs avec certaines caractéristiques précises, et Molina représente le profil exact de ce qu’il avait demandé : de la course et de l’agressivité, c’est un joueur qui apporte offensivement mais sait aussi défendre, il prend la profondeur et sait aussi bien attaquer les espaces dans la surface de réparation. Le piston capable d’avaler tout son couloir, typique des équipes de l’ancien entraîneur de l’Atalanta, l’un de ces joueurs capables de déposer le ballon au second poteau pour le joueur du couloir opposé - le titulaire à gauche devrait être Wesley - ou de se retrouver lui-même à conclure d’un tap-in à quelques mètres du but adverse.
Molina à la Roma, les coûts de l’opération
En outre, il y a la question des coûts : pour la Roma, recruter un joueur de l’expérience et de la qualité de Molina pour un package global de moins de 20 millions d’euros entre part fixe et bonus a été une opportunité qu’elle n’a pas voulu laisser passer. Dans le détail de l’opération, pour le piston argentin, la Roma a dépensé 13 millions d’euros de part fixe plus 4 autres de bonus éventuels liés au rendement du joueur et aux objectifs que l’équipe de Gasperini atteindra. Le contrat expire en juin 2030 et le salaire est de 2,8 millions d’euros nets par saison plus 200 000 euros de bonus.
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