Deschamps a choisi de se passer de son capitaine Kylian Mbappé, générant des questions sur leur relation et l'état mental de l'attaquant en ce moment.

Que les meilleurs joueurs choisissent de manquer un stage de leurs sélections nationales n'est pas nouveau. C'est une pratique courante depuis des années. Les clubs les plus puissants hésitent toujours à libérer leurs éléments les plus précieux pour autre chose que les qualifications ou les grands tournois, en particulier s'il y a la moindre inquiétude concernant la condition physique d'un joueur.

Ainsi, il n'a pas été très surprenant de voir Kylian Mbappé ne pas se présenter pour les matchs de la Ligue des Nations de la France contre Israël et la Belgique le mois dernier, même si l'ancien parisien venait de se remettre d'un petit problème musculaire. On pouvait s'en convaincre puisqu'il a commencé avec le Real Madrid le dernier match joué avant la trêve internationale d'octobre, contre Villarreal, puis celui d'après contre le Celta.

Le sentiment global était que Mbappe bénéficierait du repos - et pas seulement d'un point de vue physique. Le joueur de 25 ans n'avait pas vraiment bien démarré sa carrière à Madrid après son transfert très médiatisé de l'été en provenance de Paris Saint-Germain. Il y avait de plus en plus de signes qu'il pliait sous la pression d'essayer de justifier ses frais de transfert monstrueux, son salaire colossal et, pour être brutalement honnête, sa simple présence au club qui ne semblait pas vraiment avoir besoin de lui.

Cependant, son absence lors du dernier rassemblement des Bleus a causé toutes sortes de controverses et a effectivement confirmé que tout ne va pas bien avec Mbappé en ce moment. Didier Deschamps, le sélectionneur, a même reconnu que c'était factuel.