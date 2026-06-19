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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Pourquoi Ismaël Koné a-t-il utilisé le « sifflet vert » après sa grave blessure ?

FEATURES
Ismaël Koné
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Coupe du monde
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Que contenait la bouche de la star canadienne ?

La grave blessure d’Ismaël Koné, survenue lors de la victoire écrasante du Canada 6-0 contre le Qatar en Coupe du monde, continue d’inquiéter les supporters, surtout après les images émouvantes qui ont accompagné son évacuation du terrain.

si l’inquiétude domine concernant le milieu de terrain canadien, une autre image a immédiatement circulé. on y voyait le milieu de terrain allongé sur une civière, conscient, avec un petit appareil dans la bouche alors qu’il recevait des soins médicaux. Cette image a poussé de nombreux supporters à s’interroger sur la nature de cet appareil et sur la manière dont il a aidé les médecins à soulager sa douleur sur le terrain.

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    Cette blessure effroyable

    À la 54^e minute du match Canada-Qatar, Koné a été victime d’un tacle violent par derrière du Qatari Asim Madibo. L’arbitre a d’abord sorti un carton jaune, puis, après intervention de la vidéo, il a finalement expulsé le joueur qatari.

    Malgré la victoire historique du Canada sur le score de 6-0, la gravité de la blessure de Koné a éclipsé le reste de la rencontre et marqué les esprits des supporters canadiens.

    Après la rencontre, l’entraîneur Jesse Marsch a confirmé la gravité de la blessure : une fracture de la jambe ayant nécessité une opération chirurgicale immédiate à l’hôpital.

    Le sélectionneur a même révélé que le staff technique avait entendu le craquement des os depuis le bord du terrain, illustrant la violence du choc.

    Selon plusieurs sources internationales, il s’agirait d’une fracture de la jambe gauche, mais l’emplacement exact et la gravité de la blessure demeurent à confirmer par le rapport médical officiel.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle est la priorité médicale dans ce genre de situations ?

    En cas de blessure grave sur la pelouse, l’équipe médicale ne cherche pas à guérir le joueur sur-le-champ ; son rôle est de soulager la douleur, de stabiliser ses fonctions vitales, d’immobiliser la zone touchée puis de l’évacuer en toute sécurité vers l’hôpital pour des soins avancés.

    C’est la raison pour laquelle l’équipe médicale s’est employée à soulager rapidement la douleur de Koné tout en le maintenant pleinement conscient durant son évacuation, comme le relate le site « vietnam ».

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    Quel appareil Konie utilisait-il ?

    Sur les images largement relayées par les médias et les réseaux sociaux, Koné apparaît allongé sur une civière, tenant un petit appareil.

    Selon le site « Diario Vasco », ce dispositif contient un médicament appelé « Penthrox », un analgésique à action rapide utilisé pour soulager les douleurs aiguës sous surveillance médicale directe.

    Connu des soignants sous le nom de « sifflet vert » en raison de la couleur de l’inhalateur, de sa forme évoquant un petit sifflet et du bruit qu’il produit, ce dispositif délivre du méthoxyflurane, un agent analgésique qui soulage rapidement sans entraîner de perte de conscience.

    Son principe actif, le méthoxyflurane, atténue la douleur rapidement et efficacement, sans provoquer de perte de conscience.

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    Comment le Pantrox s’intègre-t-il dans le jeu ?

    Selon la notice officielle du médicament, le Pentrox ne doit être utilisé que sous la supervision d’un médecin spécialiste et n’est pas disponible à la vente directe en pharmacie.

    D’après les documents médicaux de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé, ce traitement est réservé aux situations nécessitant une prise en charge rapide de la douleur aiguë, notamment en urgence.

    Bien qu’il soit homologué depuis plusieurs années dans plusieurs pays européens, le protocole rappelle qu’il doit être administré uniquement par des médecins ou des professionnels de santé formés, qu’il s’agisse d’un service d’urgence hospitalier ou d’une équipe de secours sur le terrain.

    Son atout majeur ? Un mode d’administration original : pas d’injection, pas de prise orale. Le soignant verse simplement le liquide dans un inhalateur vert dédié, et le patient inhale par l’embout pour un soulagement express.

    Les premières inhalations doivent être douces et progressives afin que le patient s’habitue à l’odeur fruitée caractéristique du produit.

    Enfin, le patient peut moduler l’intensité de l’effet analgésique : en obstruant avec le doigt une ouverture prévue à cet effet sur l’inhalateur, il augmente l’efficacité du produit, mais toujours sur instruction d’un professionnel de santé.

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    Pourquoi est-il utilisé dans les stades ?

    Le méthoxyflurane, utilisé à faibles doses, permet de soulager rapidement la douleur chez les patients conscients, notamment en cas de traumatismes aigus comme les fractures, les luxations, les brûlures, les accidents de la route ou les blessures sportives.

    Il est désormais largement employé par les secouristes et les services d’urgence, ainsi que sur les terrains de sport, pour soulager rapidement la douleur avant le transfert du blessé à l’hôpital.

    Contrairement à un anesthésique, il ne provoque pas de perte de conscience : le patient reste éveillé et capable de communiquer avec les soignants pendant la prise en charge et le transport.

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    Pourquoi Koné est-il resté conscient malgré sa blessure ?

    Le maintien de la conscience du joueur constitue l’un des objectifs médicaux prioritaires dans ce type de situation. Un joueur conscient permet en effet au staff médical de surveiller en continu ses fonctions neurologiques et respiratoires, de vérifier la bonne circulation sanguine et d’évaluer sa réactivité aux stimuli.

    Lorsque le joueur parvient à respirer de façon autonome et que ses paramètres vitaux restent stables, l’administration d’un analgésique inhalé comme le Pentrox est une option pertinente : il atténue la douleur sans modifier la conscience.

    Grâce à ce protocole, Ismaël Koné a ainsi pu interagir avec le public et saluer les supporters en quittant la pelouse, malgré la douleur liée à sa blessure, le médicament lui permettant de tolérer la douleur jusqu’à son arrivée à l’hôpital et le début de son traitement chirurgical.

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