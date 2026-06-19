Pourquoi Ismaël Koné a-t-il utilisé le « sifflet vert » après sa grave blessure ?

À la 54^e minute du match Canada-Qatar, Koné a été victime d’un tacle violent par derrière du Qatari Asim Madibo. L’arbitre a d’abord sorti un carton jaune, puis, après intervention de la vidéo, il a finalement expulsé le joueur qatari.

Malgré la victoire historique du Canada sur le score de 6-0, la gravité de la blessure de Koné a éclipsé le reste de la rencontre et marqué les esprits des supporters canadiens.

Après la rencontre, l’entraîneur Jesse Marsch a confirmé la gravité de la blessure : une fracture de la jambe ayant nécessité une opération chirurgicale immédiate à l’hôpital.

Le sélectionneur a même révélé que le staff technique avait entendu le craquement des os depuis le bord du terrain, illustrant la violence du choc.

Selon plusieurs sources internationales, il s’agirait d’une fracture de la jambe gauche, mais l’emplacement exact et la gravité de la blessure demeurent à confirmer par le rapport médical officiel.