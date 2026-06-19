Pourquoi Ismaël Koné a-t-il utilisé le « sifflet vert » après sa grave blessure ?

La grave blessure d’Ismaël Koné, survenue lors de la victoire écrasante du Canada 6-0 contre le Qatar en Coupe du monde, continue d’inquiéter les supporters, surtout après les images émouvantes qui ont accompagné son évacuation du terrain.
si l’inquiétude domine concernant le milieu de terrain canadien, une autre image a immédiatement circulé. on y voyait le milieu de terrain allongé sur une civière, conscient, avec un petit appareil dans la bouche alors qu’il recevait des soins médicaux. Cette image a poussé de nombreux supporters à s’interroger sur la nature de cet appareil et sur la manière dont il a aidé les médecins à soulager sa douleur sur le terrain.