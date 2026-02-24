« Pourquoi ils ont fait ça reste un mystère » - Les propriétaires de Tottenham critiqués par l'agent de l'ancien entraîneur après l'embauche d'Igor Tudor

Tottenham a décidé de se séparer de Frank après une défaite contre Newcastle United au début du mois, les Londoniens du nord connaissant une série de résultats désastreux depuis le début de l'année. Tudor, qui a la réputation d'être engagé pour gérer les situations d'urgence, s'est alors vu confier les rênes jusqu'à la fin de la saison, mais il a pris un départ catastrophique avec une défaite 4-1 contre Arsenal dimanche.

Les Spurs sont confrontés à une grave crise de blessures et Cristian Romero sera également indisponible pour deux autres matchs de Premier League en raison d'une suspension. Les craintes d'une éventuelle relégation en Championship s'intensifient, le club n'ayant remporté aucun match de championnat depuis neuf rencontres.

Auparavant, Heitinga avait été engagé pour aider Frank en tant qu'assistant pendant cette mauvaise passe, mais de nombreux parieurs pensaient qu'il pourrait se voir confier le poste d'entraîneur si son patron était limogé. Au lieu de cela, son passage à Tottenham a pris fin rapidement avec l'arrivée de Tudor et de son équipe technique.