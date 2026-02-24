Getty Images
Traduit par
« Pourquoi ils ont fait ça reste un mystère » - Les propriétaires de Tottenham critiqués par l'agent de l'ancien entraîneur après l'embauche d'Igor Tudor
Tudor montre l'ampleur de la crise des Spurs après leur défaite contre Arsenal
Tottenham a décidé de se séparer de Frank après une défaite contre Newcastle United au début du mois, les Londoniens du nord connaissant une série de résultats désastreux depuis le début de l'année. Tudor, qui a la réputation d'être engagé pour gérer les situations d'urgence, s'est alors vu confier les rênes jusqu'à la fin de la saison, mais il a pris un départ catastrophique avec une défaite 4-1 contre Arsenal dimanche.
Les Spurs sont confrontés à une grave crise de blessures et Cristian Romero sera également indisponible pour deux autres matchs de Premier League en raison d'une suspension. Les craintes d'une éventuelle relégation en Championship s'intensifient, le club n'ayant remporté aucun match de championnat depuis neuf rencontres.
Auparavant, Heitinga avait été engagé pour aider Frank en tant qu'assistant pendant cette mauvaise passe, mais de nombreux parieurs pensaient qu'il pourrait se voir confier le poste d'entraîneur si son patron était limogé. Au lieu de cela, son passage à Tottenham a pris fin rapidement avec l'arrivée de Tudor et de son équipe technique.
- Getty Images Sport
L'agent affirme que Tottenham souhaitait que Heitinga reste
Aujourd'hui, Jansen a révélé que Tottenham souhaitait que Heitinga reste à son poste sous la nouvelle direction, mais que celui-ci avait décidé de partir.
Invité du podcastKieftJansenEgmondGijp, il a déclaré : « Il a été autorisé à rester. Ils lui ont même demandé de rester. Tous les autres entraîneurs, tous scandinaves, sont partis. Et après trois semaines, ils lui ont dit : « Restez, s'il vous plaît, et terminez votre contrat ici. » C'est tout un exploit pour quelqu'un qui a travaillé là-bas pendant trois semaines.
Mais il a répondu : « Oui, mais maintenant, Igor Tudor, un entraîneur croate, arrive avec toute son équipe pour trois ou quatre mois. » Cet homme est toujours engagé pour des missions d'urgence.
Cela ne fonctionne presque jamais. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cela. Et puis un autre entraîneur arrivera. Vous pouvez donc partir deux fois. Ce nouvel entraîneur arrivera également avec 45 personnes. Il a dit : « Cela n'a aucun sens, Rob. Je dois partir maintenant. »
« Il y avait une chance qu'il prenne la relève. »
Jansen a ajouté : « Mais il y avait une chance qu'il prenne la relève ; nous avions cela à l'esprit. Seulement, le club n'était pas d'accord. Après trois semaines, ils ont décidé que c'était trop tôt. Vous vous retrouvez alors avec un manager intérimaire.
Que fait la direction, ou dans ce cas-ci, les propriétaires, la famille Lewis ? Ils optent pour une certaine sécurité. Ils embauchent quelqu'un qui a fait ses preuves, quelqu'un qui est connu pour être un gestionnaire de crise dans les clubs en difficulté pendant quelques mois. Cela leur permet de sauver leur image. À moins qu'ils n'osent continuer avec Heitinga et une nouvelle équipe, mais ils ne le feront pas. »
- Getty Images Sport
Les Spurs à la recherche désespérée d'une victoire alors qu'ils craignent la relégation
Tottenham espère certainement que sa décision de nommer Tudor comme entraîneur intérimaire portera ses fruits, alors que son statut en Premier League est en jeu pendant les derniers mois de la saison. Le club a enregistré trois défaites consécutives en championnat après avoir perdu contre Manchester United, Newcastle et, plus récemment, Arsenal. Il doit désormais marquer des points au plus vite pour éviter de se retrouver dans les trois derniers du classement.
Ses deux prochains matchs s'annoncent particulièrement cruciaux. Il se rendra d'abord chez Fulham, qui vient de battre Sunderland 3-1 et le devance de six places au classement, avant de recevoir Crystal Palace au Tottenham Hotspur Stadium. Les Spurs affronteront ensuite Liverpool à Anfield et Nottingham Forest à domicile avant la trêve internationale de mars.
Tottenham doit également penser à ses engagements en Ligue des champions. Il affrontera l'Atlético Madrid, Galatasaray ou la Juventus en huitièmes de finale, après avoir réussi sa phase de poules en terminant quatrième, ce qui lui a évité les barrages. Cependant, il reste à voir si ces matchs seront une distraction bienvenue, le maintien en championnat étant certainement l'objectif le plus important pour le reste de la saison.
Publicité