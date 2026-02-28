Pourquoi Cristiano Ronaldo est responsable du plus grand regret de l'ailier du Real Madrid Rodrygo

Les blessures ont quelque peu freiné sa progression cette saison, tandis qu'une suspension européenne inopportune a été prononcée récemment. Rodrygo a reçu un carton rouge lors du dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions du Real contre Benfica.

Il a été expulsé dans les dernières minutes de ce match dramatique, qui a vu le gardien ukrainien Anatoliy Trubin marquer pour les hôtes à l'Estadio da Luz, Rodrygo contestant ce qu'il considérait comme une perte de temps excessive.

Il s'est plaint auprès de l'arbitre et a reçu un carton jaune. Incapable de tenir sa langue, Rodrygo a été expulsé du terrain et a ensuite été sanctionné d'une suspension de deux matchs, ce qui l'a écarté des deux rencontres, le Real ayant immédiatement retrouvé Benfica en phase finale des play-offs.

Il a déclaré à propos de son rôle de spectateur dans ces rencontres, qui ont fait les gros titres alors que Vinicius brillait dans la victoire 3-1 des Blancos : « Je ne suis plus blessé, j'étais déjà prêt à jouer le match retour. J'ai été suspendu parce que je me suis plaint à l'arbitre. Je lui ai demandé une minute de plus et il m'a donné un carton jaune. Puis j'ai dit : « Vous plaisantez », et ils m'ont donné une suspension de deux matchs pour ça. C'était incroyable. »