Pourquoi Cristiano Ronaldo est responsable du plus grand regret de l'ailier du Real Madrid Rodrygo
Ronaldo a réécrit l'histoire pendant neuf ans avec le Real Madrid.
Cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, Ronaldo a passé neuf années mémorables à Madrid entre 2009 et 2018. Il a réécrit l'histoire pendant son séjour au Santiago Bernabeu, devenant le meilleur buteur de tous les temps des Blancos. Il a marqué 450 buts en 438 apparitions.
Ronaldo a aidé le Real à remporter deux titres de Liga et quatre Ligues des champions, consolidant ainsi son statut de grand joueur de tous les temps. Il était régulièrement en concurrence avec son éternel rival Lionel Messi, l'Argentin mercurien qui brillait à Barcelone.
Rodrygo déçu de ne jamais avoir pu jouer aux côtés de CR7
CR7 a fait ses adieux au Bernabeu après avoir conclu un transfert spectaculaire vers la Juventus, le géant de la Serie A. Rodrygo a vu son transfert en Espagne confirmé cet été-là, mais il a dû attendre 12 mois, jusqu'à ses 18 ans, avant que celui-ci ne puisse être officiellement finalisé. Lorsque le talentueux Brésilien est arrivé à Madrid, Ronaldo était déjà parti depuis longtemps.
Cela reste une source de frustration pour Rodrygo, qui a confié à la chaîne YouTube brésilienne Lives do Jon son plus grand regret dans le football : « Je voulais jouer avec Cristiano Ronaldo, mais cela ne s'est pas produit. C'est dommage, car c'est mon modèle. Je l'ai toujours admiré. »
Rodrygo a été intégré progressivement à l'équipe madrilène après avoir été chargé de suivre les traces illustres de Ronaldo. Son potentiel s'est révélé, avec un nombre de buts à deux chiffres enregistré au cours des trois dernières saisons.
Aujourd'hui âgé de 25 ans, le rapide Sud-Américain brille dans une ligne d'attaque qui comprend également son compatriote Vinicius Junior et l'international français Kylian Mbappé, vainqueur de la Coupe du monde.
Pourquoi Rodrygo a été suspendu de la Ligue des champions
Les blessures ont quelque peu freiné sa progression cette saison, tandis qu'une suspension européenne inopportune a été prononcée récemment. Rodrygo a reçu un carton rouge lors du dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions du Real contre Benfica.
Il a été expulsé dans les dernières minutes de ce match dramatique, qui a vu le gardien ukrainien Anatoliy Trubin marquer pour les hôtes à l'Estadio da Luz, Rodrygo contestant ce qu'il considérait comme une perte de temps excessive.
Il s'est plaint auprès de l'arbitre et a reçu un carton jaune. Incapable de tenir sa langue, Rodrygo a été expulsé du terrain et a ensuite été sanctionné d'une suspension de deux matchs, ce qui l'a écarté des deux rencontres, le Real ayant immédiatement retrouvé Benfica en phase finale des play-offs.
Il a déclaré à propos de son rôle de spectateur dans ces rencontres, qui ont fait les gros titres alors que Vinicius brillait dans la victoire 3-1 des Blancos : « Je ne suis plus blessé, j'étais déjà prêt à jouer le match retour. J'ai été suspendu parce que je me suis plaint à l'arbitre. Je lui ai demandé une minute de plus et il m'a donné un carton jaune. Puis j'ai dit : « Vous plaisantez », et ils m'ont donné une suspension de deux matchs pour ça. C'était incroyable. »
Transfer Talk : les clubs de Premier League s'intéressent à Rodrygo
Rodrygo continue de voir son avenir à long terme au Real Madrid remis en question, avec des rumeurs de départ qui refont surface à chaque période de transfert. Il a réagi à celles de 2025 en déclarant : « J'y suis habitué ; chaque année, on dit que je pars. Pendant la période de transfert, chaque semaine, j'étais dans une équipe différente.
J'ai même plaisanté avec mes parents et mes amis en leur disant : « Regardez, aujourd'hui je suis dans celle-ci, demain je serai dans celle-là. » Chaque semaine, j'étais dans une équipe différente, mais, comme je l'ai dit, j'étais très calme mentalement et cela ne m'a pas affecté du tout. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même chaque jour où je porterai ce maillot. »
D'autres intérêts sont évoqués à l'approche de l'été 2026, qui comprendra la Coupe du monde, avec des poids lourds de la Premier League tels que Chelsea, Liverpool et Arsenal qui suivraient de près la situation de Rodrygo dans la capitale espagnole.
