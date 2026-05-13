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Rian Rosendaal

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Pourquoi Chelsea, Manchester United et le PSG s'arrachent la jeune pépite allemande

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K. Coulibaly
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Les défenseurs de haut niveau gauchers sont extrêmement rares. C’est sans doute pourquoi le jeune Coulibaly a suscité tant d’intérêt cette saison. Il a fait preuve d’un sang-froid, d’une maîtrise du ballon et d’une vision du jeu qui démentent son jeune âge, malgré la lutte acharnée du Werder Brême contre la relégation tout au long de l’exercice.

Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain figurent en tête de la longue liste des clubs associés à un éventuel transfert du défenseur, même si celui-ci reste encore assez vague. De nombreuses autres options, plus réalistes, seraient toutefois en lice alors que la saison entre dans ses dernières semaines.

Ci-dessous, Voetbalzone vous présente tout ce qu’il faut savoir sur un joueur qui pourrait bien être l’un des plus convoités du marché des transferts cet été.

  • Karim CoulibalyGetty

    Le coup d’envoi

    D’origine ivoirienne, Coulibaly est né en mai 2007 à Oldenburg, ville du nord de l’Allemagne proche de Brême. Il a entamé sa carrière professionnelle en 2016 au sein du club hambourgeois de Barmbek-Uhlenhorst, avant d’intégrer, deux ans plus tard, le centre de formation du HSV.

    Après six années au centre de formation du club hanovrien, il s’impose comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. À seize ans à peine, il évolue déjà au sein de l’équipe U19, où il croise le fer avec des adversaires bien plus âgés.

    Déjà auréolé d’une solide réputation, il est revenu près de son foyer en 2024 : libre de tout contrat à Hambourg, il a rejoint le Werder Brême, le rival historique du Nordderby, malgré l’intérêt de nombreux clubs européens et la volonté du HSV de le conserver.

    « Il est athlétiquement fort, incroyablement rapide et polyvalent au centre de la défense comme en sentinelle », a déclaré Bjorn Schierenbeck, directeur du centre de formation du Werder, lors de l’arrivée de Coulibaly. À l’époque, il était déjà international allemand des moins de 17 ans.

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  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    Une avancée majeure

    Les performances de Coulibaly durant la saison 2023/2024 ont largement contribué à susciter cet engouement. Le milieu défensif a partagé son temps entre les équipes U17 et U19 tout en assumant le capitanat de l’équipe U17 du HSV. En août 2023, aligné au poste de milieu défensif, il a inscrit un remarquable triplé contre le Viktoria Berlin, prélude à une ascension fulgurante tout au long de la saison.

    Après avoir fait preuve de patience pour s’imposer au Werder, il est devenu un pilier de l’équipe U19 lors de la saison 2024/25. Le jour de ses 18 ans, il a contribué à la victoire en DFB-Pokal des juniors après avoir ouvert le score en demi-finale. Ses performances lui valent alors de s’entraîner avec le groupe professionnel, puis, en mars 2025, d’être convoqué pour la rencontre de Bundesliga face au VfL Wolfsburg, bien qu’il ne soit pas entré en jeu.

    Il n’a pas tardé à percer chez les professionnels. Après avoir signé son premier contrat pro au Werder durant l’été et brillé lors de la préparation, il a fait ses débuts comme remplaçant lors du match d’ouverture, une lourde défaite contre l’Eintracht Francfort. Une série de blessures dans la défense lui a ensuite offert une place de titulaire, et, lors de la rencontre suivante face au Bayer Leverkusen, il a transformé une reprise de volée sur rebond de barre en égalisation spectaculaire à la 94^e minute, un moment inoubliable.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    Et maintenant ?

    Depuis, Coulibaly ne s’est jamais retourné. Grâce à son sang-froid et à sa maîtrise balle au pied, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Grun-Weissen et, à ce jour, n’a manqué de matchs de Bundesliga lors de la saison 2025/2026 que pour cause de suspension ou de blessure. Internationalement, le défenseur central a déjà honoré sa première sélection avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans.

    Tout n’a cependant pas été rose : le Werder a évité de justesse la relégation après trois mois sans victoire, de novembre à février, période qui a coûté sa place à l’entraîneur Horst Steffen. En plein cœur de cette crise, il écope de deux cartons jaunes lors de la lourde défaite contre le VfB Stuttgart, puis doit observer un mois d’arrêt en raison d’une lésion aux ischio-jambiers.

    Il a néanmoins impressionné en tant que pilier de la défense et a retrouvé la forme à temps pour aider son équipe à se remettre sur les rails sous la houlette du successeur de Steffen, Daniel Thioune. Le Werder compte désormais six points d’avance sur Wolfsburg, qui lutte avec Heidenheim et St. Pauli pour éviter la relégation directe.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Points forts

    Coulibaly possède indéniablement les qualités pour se forger un palmarès de défenseur de premier plan. Son sang-froid lui permet de construire le jeu depuis l’arrière avec aisance : il alterne passes courtes et ouvertures longues du pied gauche, balayant le terrain pour trouver un coéquipier. Si aucune solution ne se présente, il n’hésite pas à percer vers l’avant balle au pied.

    Sa taille de 1,90 m lui donne l’avantage dans les duels aériens, mais il est tout aussi à l’aise au sol : il a réussi 173 tacles en Bundesliga cette saison, utilisant la portée de ses longues jambes pour intervenir avec précision. Grâce à son sens du placement, il se trouve souvent au bon endroit pour intercepter les ballons. Malgré son gabarit, il n’est pas lent : lors de la saison 2025/26, il a atteint une vitesse de pointe de 33 km/h.

    « Nous avons beaucoup confiance en Karim », déclarait l’ancien entraîneur du Werder, Steffen, avant les débuts officiels du jeune joueur. « Il est doué dans les duels et dispose d’une bonne envergure. Son jeu de construction est également excellent. Il fait déjà preuve d’une grande maîtrise pour son jeune âge. Karim n’a pas perdu son sang-froid pendant la préparation et a toujours trouvé des solutions. »

    Bien qu’il n’ait évolué qu’en tant que défenseur central cette saison, Coulibaly possède la polyvalence nécessaire pour aborder le milieu de terrain si besoin, ses qualités correspondant également au profil d’un numéro 6.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Actions à mettre en œuvre pour progresser

    À seulement 18 ans, il n’est guère surprenant que Coulibaly ne soit pas encore au sommet de son art. Pour transformer son indéniable potentiel en performances constantes, le jeune défenseur central doit encore peaufiner son jeu. Figure de proue d’un style défensif moderne et audacieux, alliant jeu de passes et projection vers l’avant, il a toutefois commis plusieurs erreurs notables cette saison.

    Lors de ses débuts contre Leverkusen, le défenseur central a concédé un but en commettant une passe risquée, finalement exploitée par Patrik Schick. Plus récemment, lors du Nordderby, il a perdu un duel crucial au milieu de terrain face à son ancien club, le HSV, offrant à Robert Glatzel l’occasion d’égaliser. Après cet épisode, son entraîneur Thioune a pris sa défense : « Il n’a pas reçu assez de soutien. Nous parlons ici d’un jeune de 18 ans qui est encore en phase d’apprentissage face à un vétéran de 30 ans qui sait exactement comment se comporter. »

    Plusieurs autres erreurs ponctuent sa première saison chez les professionnels, sans oublier un carton rouge reçu face à Stuttgart en décembre, symptômes d’un manque de maturité et d’expérience inévitable à son âge. Des aléas jugés normaux pour un joueur qui, malgré tout, a déjà démontré de façon constante qu’il possédait le potentiel pour intégrer l’élite.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Le nouveau Gabriel Magalhães ?

    Défenseur central gaucher au fort potentiel, Gabriel Magalhães, pilier d’Arsenal, offre un modèle inspirant à Coulibaly. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux gauchers du moment, le Brésilien brille dans les fondamentaux de son poste : autorité dans les duels aériens et au sol, interventions décisives et construction du jeu depuis l’arrière.

    Coulibaly a encore un long chemin à parcourir pour approcher le niveau du Brésilien, mais, au vu de ses qualités, c’est la référence à atteindre. À son rythme actuel, rien n’indique que le jeune Allemand ne puisse pas devenir un défenseur de tout premier plan.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    L’avenir

    Alors que la saison touche à sa fin et que le maintien en Bundesliga est pratiquement assuré, tous les regards au Weserstadion se tournent désormais vers l’avenir de Coulibaly. Le club pourrait en effet décider de monétiser ce talent exceptionnel à l’issue de son exercice de consécration.

    Selon plusieurs médias allemands, de nombreux clubs européens de premier plan ont suivi de près les progrès du défenseur central tout au long de la saison 2025/26 via leurs réseaux de recruteurs. De plus, le Werder et Coulibaly auraient déjà évoqué un transfert estival.

    Interrogé sur le sujet, Peter Niemeyer, le directeur sportif du club, a confié au magazine Kicker : « Nous savons qu’il y a du mouvement autour de ce dossier. Pour l’instant, aucune indication ne nous permet de connaître les prochaines étapes ni même de savoir si un départ interviendra dès cet été. Il est évident qu’un joueur de ce profil suscite un vif intérêt et capte beaucoup d’attention. »

    Chelsea, Manchester United, le PSG, Newcastle United, Naples et l’Olympique de Marseille figureraient parmi les prétendants pour le jeune joueur, dont le contrat court encore trois ans. En position de force, le Werder pourrait, d’après les rumeurs, réclamer pas moins de 50 millions d’euros, ce qui représenterait un record pour le club. Coulibaly est assurément un joueur à suivre cet été.