Pourquoi Chelsea, Manchester United et le PSG s'arrachent la jeune pépite allemande

Les défenseurs de haut niveau gauchers sont extrêmement rares. C’est sans doute pourquoi le jeune Coulibaly a suscité tant d’intérêt cette saison. Il a fait preuve d’un sang-froid, d’une maîtrise du ballon et d’une vision du jeu qui démentent son jeune âge, malgré la lutte acharnée du Werder Brême contre la relégation tout au long de l’exercice.

Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain figurent en tête de la longue liste des clubs associés à un éventuel transfert du défenseur, même si celui-ci reste encore assez vague. De nombreuses autres options, plus réalistes, seraient toutefois en lice alors que la saison entre dans ses dernières semaines.

Ci-dessous, Voetbalzone vous présente tout ce qu’il faut savoir sur un joueur qui pourrait bien être l’un des plus convoités du marché des transferts cet été.