Pourquoi Calhanoglu pourrait quitter l'Inter cet été : qui le veut et qui pourrait le remplacer à l'Inter ?

Depuis quelques années, à l'Inter, tout - ou presque - tourne autour de Calhanoglu. Lui et dix autres joueurs, et lorsqu'il n'est pas disponible (comme ces derniers temps), son absence pèse lourdement. S'il venait à partir, les Nerazzurri chercheraient évidemment un remplaçant, un meneur de jeu de son niveau, capable de gérer le jeu et de mettre de l'ordre au milieu du terrain : avant sa blessure, Nicolò Rovella plaisait, mais après une saison presque entièrement passée sur la touche, les projecteurs du mercato ne sont plus braqués sur le joueur de la Lazio né en 2001 ; en été, une tentative avait été faite pour Manu Koné à la Roma, Leon Goretzka, qui quittera le Bayern Munich à zéro, est sur la liste pour l'été et Aleksandar Stankovic, pour lequel l'Inter dispose d'une option de rachat de 23 millions (qui passera à 25 en été 2027), pourrait revenir de Bruges. La solution interne est Piotr Zielinski, mais on a le sentiment qu'il ne s'agit que d'un bouche-trou pour cette saison, lorsque Calhanoglu n'est pas disponible.