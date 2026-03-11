Ces dernières semaines, les rumeurs concernant un éventuel départ de Hakan Calhanoglu de l'Inter à la fin de la saison se font de plus en plus insistantes. Après de nombreuses années, le milieu de terrain turc pourrait mettre fin à son aventure italienne. On parle souvent de son retour dans son pays natal et Galatasaray reste à l'affût. Son contrat avec l'Inter expire en juin 2027. Ces derniers mois, des contacts étaient prévus pour entamer les discussions relatives à un éventuel renouvellement, mais les parties ne se sont jamais rencontrées. Avec seulement un an et demi de contrat restant, le club pourrait envisager de céder Calhanoglu cet été, afin d'éviter le risque de le perdre gratuitement dans un an.
Traduit par
Pourquoi Calhanoglu pourrait quitter l'Inter cet été : qui le veut et qui pourrait le remplacer à l'Inter ?
OÙ PEUT ALLER CALHANOGLU ?
D'un côté, il y a donc l'intérêt du club à monétiser, de l'autre, la volonté du joueur qui n'a jamais caché son désir de retourner tôt ou tard en Turquie. L'été dernier, Galatasaray était arrivé à Milan avec une offre concrète pour le milieu de terrain qui a fêté ses 32 ans le mois dernier, mais la proposition avait été jugée trop basse par l'Inter, qui ne l'avait même pas prise en considération. En arrière-plan, il y a la possibilité d'un intérêt de la part de clubs arabes prêts à mettre le paquet : la Saudi Pro League est toujours attentive aux mouvements du marché européen, et Calhanoglu pourrait devenir un profil intéressant pour plusieurs équipes.
QUI PEUT REMPLACER CALHANOGLU À L'INTER ?
Depuis quelques années, à l'Inter, tout - ou presque - tourne autour de Calhanoglu. Lui et dix autres joueurs, et lorsqu'il n'est pas disponible (comme ces derniers temps), son absence pèse lourdement. S'il venait à partir, les Nerazzurri chercheraient évidemment un remplaçant, un meneur de jeu de son niveau, capable de gérer le jeu et de mettre de l'ordre au milieu du terrain : avant sa blessure, Nicolò Rovella plaisait, mais après une saison presque entièrement passée sur la touche, les projecteurs du mercato ne sont plus braqués sur le joueur de la Lazio né en 2001 ; en été, une tentative avait été faite pour Manu Koné à la Roma, Leon Goretzka, qui quittera le Bayern Munich à zéro, est sur la liste pour l'été et Aleksandar Stankovic, pour lequel l'Inter dispose d'une option de rachat de 23 millions (qui passera à 25 en été 2027), pourrait revenir de Bruges. La solution interne est Piotr Zielinski, mais on a le sentiment qu'il ne s'agit que d'un bouche-trou pour cette saison, lorsque Calhanoglu n'est pas disponible.