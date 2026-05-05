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Pour un montant de 20 millions d'euros, le BVB s'apprête à finaliser le premier transfert d'Ole Book

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J. Gadou
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Selon les dernières informations, le premier transfert orchestré par Ole Book depuis sa nomination au poste de directeur sportif du Borussia Dortmund serait sur le point d’être finalisé.

Selon le magazine « kicker » et lachaîne Sky, le BVB aurait trouvé un accord avec Joane Gadou, actuellement sous contrat avec le Red Bull Salzbourg. Le club aurait conclu un « contrat à long terme » avec ce défenseur central de 19 ans.

  • Selon les médias, les négociations entre les clubs seraient entrées dans leur phase finale. Le montant du transfert s’élèverait à 20 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des primes pouvant atteindre six millions d’euros. Sebastian Kehl, ancien coentraîneur de Book au BVB, aurait lui aussi manifesté son intérêt pour Gadou dès le printemps dernier.

    Mesurant 1,95 m, Gadou a quitté le centre de formation du Paris Saint-Germain pour s’expatrier en Autriche en 2024. Cette saison, le joueur de l’équipe de France juniors a disputé 33 matches officiels avec Salzbourg et a enrichi son expérience internationale en Ligue Europa.

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