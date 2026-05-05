Pour un montant de 20 millions d'euros, le BVB s'apprête à finaliser le premier transfert d'Ole Book

Selon les médias, les négociations entre les clubs seraient entrées dans leur phase finale. Le montant du transfert s’élèverait à 20 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des primes pouvant atteindre six millions d’euros. Sebastian Kehl, ancien coentraîneur de Book au BVB, aurait lui aussi manifesté son intérêt pour Gadou dès le printemps dernier.

Mesurant 1,95 m, Gadou a quitté le centre de formation du Paris Saint-Germain pour s’expatrier en Autriche en 2024. Cette saison, le joueur de l’équipe de France juniors a disputé 33 matches officiels avec Salzbourg et a enrichi son expérience internationale en Ligue Europa.