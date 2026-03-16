Pour plus de 20 millions d'euros : le RB Leipzig semble s'approvisionner auprès d'un concurrent de la Bundesliga

Selon le magazine « kicker », le RB serait le seul club à avoir manifesté un intérêt concret pour Reitz. L'équipe de l'entraîneur Ole Werner a besoin de renforts au poste de milieu défensif central, puisque l'international autrichien Xaver Schlager a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat arrivant à échéance et qu'il quitterait le club saxon à la fin de la saison sans indemnité de transfert. Sur le plan technique, Reitz et Schlager, tous deux excellents dans le jeu de course et les duels, sont très similaires.

Selon l'article, les Gladbachois recevront le montant de base du transfert sous forme de paiement unique et non par versements échelonnés, ce qui leur donnera la marge de manœuvre nécessaire pour la restructuration prévue de l'équipe, qui a désormais besoin d'un successeur à Reitz, l'été prochain.

Pour Reitz, il s'agit du premier transfert définitif de sa carrière professionnelle. Le joueur de 23 ans a rejoint le Borussia dès 2009 et n'a été prêté que deux fois au club belge du VV St. Truiden pendant son séjour dans la région du Bas-Rhin (saison 2021/22 et deuxième partie de la saison 2022/23).