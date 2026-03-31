Pour l'Inter, le Scudetto, c'est comme l'Italie à la Coupe du monde : un devoir, sinon ce sera un échec

Alerte chez l'Inter. Après la défaite lors du derby contre le Milan et le match nul contre l'Atalanta à San Siro, voici un nouveau 1-1 sur le terrain de la Fiorentina. L'Inter en est désormais à avoir laissé filer 12 points alors qu'il menait au score dans ce championnat.

Pour reprendre les mots de Carlo Vanzini, commentateur de Sky pour la Formule 1 et supporter des Nerazzurri : « Des problèmes, des problèmes, des problèmes ! ».

La machine pilotée par Chivu dérape de manière flagrante, le voyant de la réserve d'essence allumé.

En l'espace de seulement trois journées, l'avance sur le Milan est passée de 10 à 6 points, celle sur Naples a même été réduite de moitié, passant de 14 à 7.

Il reste 8 virages avant la ligne d'arrivée : lors du prochain, après la trêve internationale et un jour avant le choc direct Naples-Milan, l'Inter jouera à domicile contre la Roma à Pâques.



