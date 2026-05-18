« Le Borussia Dortmund s’intéresse à lui, mais pour l’instant, peu d’éléments laissent présager un nouveau retour », écrit le magazine Kicker. Ces dernières semaines, les spéculations allaient bon train quant à un éventuel transfert de l’ailier anglais au BVB.
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« Pour l’instant, peu d’éléments laissent supposer cela » : un revirement aurait eu lieu concernant un candidat au transfert du BVB
Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a récemment confirmé l’intérêt du club pour Sancho : « Nous le suivons de près », a-t-il déclaré à Sky. « Jadon est un joueur extrêmement créatif qui a déjà brillé sous nos couleurs, nous en sommes convaincus », a-t-il ajouté.
Toutefois, selon le rapport, la conclusion d’un accord pour Sancho, qui perçoit plus de dix millions d’euros par an à Manchester United, est désormais incertaine.
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Manchester United prête Sancho à deux reprises
Révélé au BVB, Sancho a rejoint Manchester United en 2021 pour 85 millions d’euros. Chez les Red Devils, il n’a pas réussi à s’imposer et a été prêté au Borussia Dortmund lors de la seconde partie de la saison 2023-2024. Actuellement, l’international anglais est à nouveau prêté, cette fois à Aston Villa, finaliste de la Ligue Europa. Son contrat à Manchester expire en juin, ce qui lui permettra de partir libre, sans indemnité de transfert.
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À Aston Villa, Jadon Sancho est le plus souvent remplaçant.
Sous les couleurs d’Aston Villa, Jadon Sancho compte 38 apparitions cette saison, pour un but marqué et trois passes décisives. Remplaçant la plupart du temps, il doit composer avec la concurrence d’Emiliano Buendía et de John McGinn, titulaires indiscutables aux yeux d’Unai Emery.
Au Borussia Dortmund, un départ de Karim Adeyemi est évoqué : il pourrait rapporter une somme importante au BVB tout en libérant un poste sur l’aile.
Les statistiques de Jadon Sancho pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 38 Minutes jouées : 1 663 Temps de jeu moyen en Premier League : 38 Buts : 1 Passes décisives : 3