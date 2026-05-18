« Pour l’instant, peu d’éléments laissent supposer cela » : un revirement aurait eu lieu concernant un candidat au transfert du BVB

Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a récemment confirmé l’intérêt du club pour Sancho : « Nous le suivons de près », a-t-il déclaré à Sky. « Jadon est un joueur extrêmement créatif qui a déjà brillé sous nos couleurs, nous en sommes convaincus », a-t-il ajouté.

Toutefois, selon le rapport, la conclusion d’un accord pour Sancho, qui perçoit plus de dix millions d’euros par an à Manchester United, est désormais incertaine.