Selon les informations du journal Bild, le gardien Alexander Nübel pourrait être inclus dans la transaction en cas de transfert éventuel de Gordon et rejoindre Newcastle United en échange.
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Pour finaliser le transfert de son joueur cible, le FC Bayern Munich envisagerait un échange retentissant
Son prêt au VfB Stuttgart expire le 30 juin et, selon les informations du club, il n’entrera pas dans les plans des Souabes ni dans ceux du champion d’Allemagne la saison prochaine. « Nous avons échangé avec son entourage et Alex connaît nos plans », a confirmé le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, après la dernière journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, en faisant référence à Neuer, à son remplaçant Jonas Urbig et à Sven Ulreich : « Nous entamerons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, c’est la feuille de route. »
Selon plusieurs médias, son club, Newcastle United, cherche actuellement un nouveau gardien. Sky indique notamment que les Magpies auraient coché le nom de Robin Risser (RC Lens), estimé entre 30 et 40 millions d’euros.
Nübel reviendrait nettement moins cher : les Magpies devraient simplement abaisser leurs exigences pour Gordon et faire un geste envers le Bayern. Selon certaines sources, Newcastle réclamerait l’équivalent de plus de 80 millions d’euros pour le gardien de 25 ans.
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Alexander Nübel va-t-il rejoindre Newcastle United ?
L’avenir de Nübel pourrait se dessiner seulement à la fin de l’été, au Bayern. Aucune discussion concrète avec de nouveaux clubs n’a encore eu lieu, et le gardien de 29 ans est actuellement concentré sur la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec la sélection allemande.
Par ailleurs, l’intéressé hésiterait à rejoindre les Magpies : selon Bild, le gardien privilégierait des destinations anglaises ou italiennes et ne serait pas vraiment séduit par un départ à Newcastle.
De son côté, le gardien anglais Gordon serait déjà d’accord avec le champion d’Allemagne pour un transfert la saison prochaine, mais les deux clubs peinent encore à s’entendre sur les modalités financières.
« Nous sommes d’accord pour recruter un attaquant, à condition que cela soit financièrement viable », a déclaré vendredi Max Eberl, directeur sportif du Bayern, lors d’un événement organisé par le Bild avant la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin contre le VfB Stuttgart. « Nous avons eu une très bonne discussion et espérons que nous allons avancer. » Sans citer explicitement de nom, il s’agissait vraisemblablement de Gordon.