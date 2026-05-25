Son prêt au VfB Stuttgart expire le 30 juin et, selon les informations du club, il n’entrera pas dans les plans des Souabes ni dans ceux du champion d’Allemagne la saison prochaine. « Nous avons échangé avec son entourage et Alex connaît nos plans », a confirmé le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, après la dernière journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, en faisant référence à Neuer, à son remplaçant Jonas Urbig et à Sven Ulreich : « Nous entamerons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, c’est la feuille de route. »

Selon plusieurs médias, son club, Newcastle United, cherche actuellement un nouveau gardien. Sky indique notamment que les Magpies auraient coché le nom de Robin Risser (RC Lens), estimé entre 30 et 40 millions d’euros.

Nübel reviendrait nettement moins cher : les Magpies devraient simplement abaisser leurs exigences pour Gordon et faire un geste envers le Bayern. Selon certaines sources, Newcastle réclamerait l’équivalent de plus de 80 millions d’euros pour le gardien de 25 ans.