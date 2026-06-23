Pour sa première finale, le Portugal a tranché : Cristiano Ronaldo est écarté. Après le match nul concédé à Palm Beach face à la République démocratique du Congo, la sérénité de la sélection de Roberto Martinez s’est envolée. L’équipe nationale a donc atterri à Houston avec un seul résultat possible, non pas par calcul mathématique, mais par obligation morale : répondre de manière catégorique à l’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro.
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Portugal : les supporters ont tranché : Cristiano Ronaldo doit partir
LES POLÉMIQUES AUTOUR DE CR7
La semaine qui a séparé le match nul décevant contre la République démocratique du Congo de la rencontre d’aujourd’hui face à l’Ouzbékistan a été tout sauf tranquille. Elle a été agitée par des rumeurs extérieures, des polémiques sur l’utilisation de Cristiano Ronaldo et même des plaintes de joueurs dont les propos ne correspondaient pas toujours aux faits, à l’image de João Neves.
FAMILLES, PLAGES ET DISTRAKTIONS
Malgré un isolement total et une concentration exclusive sur le terrain, ses déclarations publiques ont révélé un certain malaise face aux critiques concernant la campagne menée en Floride. Entre la volonté de tordre le cou au mythe selon lequel les familles et les plages auraient distrait l'équipe et la dure réalité d'une performance décevante, le sélectionneur a pris conscience de la difficulté de cette Coupe du monde.
CRISTIANO RONALDO EST ÉLIMINÉ
Les supporters n’ont pas digéré la fuite des images et ont principalement critiqué CR7. Selon un sondage publié par A’ Bola, la majorité d’entre eux ont exprimé leur souhait pour le onze de départ ce soir, et le résultat est sans appel : ils veulent écarter la star d’Al-Nassr au profit de Gonçalo Ramos,l’attaquant du PSG courtisé par le Milan.