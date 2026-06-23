Portugal : les supporters ont tranché : Cristiano Ronaldo doit partir

La semaine qui a séparé le match nul décevant contre la République démocratique du Congo de la rencontre d’aujourd’hui face à l’Ouzbékistan a été tout sauf tranquille. Elle a été agitée par des rumeurs extérieures, des polémiques sur l’utilisation de Cristiano Ronaldo et même des plaintes de joueurs dont les propos ne correspondaient pas toujours aux faits, à l’image de João Neves.















