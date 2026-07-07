Les exigences salariales de l’Ivoirien pourraient jouer un rôle décisif dans ce dossier. Concernant Goretzka, les discussions auraient achoppé, entre autres, sur la question du salaire.

Le milieu de terrain réclamerait un salaire annuel de sept millions d’euros, assorti d’une prime à la signature pouvant atteindre dix millions. Selon plusieurs sources italiennes concordantes, la « Vieille Dame » aurait toutefois fixé un plafond salarial interne inviolable.

Si le dossier turinois venait à échouer, ce revers ne mettrait pas pour autant un point final aux ambitions transalpines du milieu de terrain. Selon les dernières indiscrétions, le joueur de 31 ans conserverait plusieurs plans B, dont l’option Milan AC. Le transfert vers les Rossoneri aurait même été acté, avant que le club lombard ne rate la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée. En Espagne, l’Atlético de Madrid est régulièrement cité, tandis qu’une autre piste mène vers la MLS.

Son contrat avec le Bayern Munich a expiré fin juin, après huit années passées au sein du club le plus titré d’Allemagne. Ces dernières années, il a souvent cédé sa place à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic dans les matchs décisifs, se contentant d’un rôle de remplaçant. Lors de la dernière saison de Bundesliga, il a tout de même inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 31 rencontres. En Ligue des champions, en revanche, il est resté muet en dix sorties.