Après avoir officialisé son départ du FC Bayern Munich, Leon Goretzka aurait gelé les négociations durant la Coupe du monde pour se consacrer entièrement à l’équipe nationale. Les discussions auraient repris, mais selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le milieu de terrain pourrait désormais être confronté à une période d’incertitude à la Juventus Turin.
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Plusieurs obstacles se posent : le transfert de Leon Goretzka à la Juventus Turin pourrait bien capoter
Selon l’insider italien, la Juventus suit toujours Leon Goretzka, mais l’arrivée de l’ex-Bayern n’est pas la priorité du moment.
Selon l’expert, le club turinois veut d’abord régler le dossier de l’attaquant, puis celui du gardien, avant de se tourner de nouveau vers le milieu de terrain allemand.
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Concurrence pour Goretzka : quel joueur s’est même proposé à la Juventus ?
Toutefois, les négociations pourraient traîner en longueur, voire échouer. Car Goretzka n'est pas le seul milieu de terrain désireux de jouer sous les ordres de l'entraîneur Luciano Spalletti. Selon Romano, Franck Kessie est également en lice pour un poste dans l'entrejeu de la Juve.
Kessie a d’ailleurs croisé Goretzka et l’équipe allemande lors d’un duel direct en phase de groupes de la Coupe du monde, sous les couleurs de la Côte d’Ivoire. Âgé de 29 ans, il portait récemment le maillot d’Al-Ahli en Arabie saoudite ; son contrat est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé, ce qui le rend aujourd’hui libre de tout transfert.
L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan se serait surtout proposé lui-même à la Juventus. Romano n’a pour l’instant pas précisé dans quelle mesure le club manifeste de l’intérêt.
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Le transfert à la Juve est-il sur le point de capoter ? L’AC Milan et la MLS se profilent comme plans B pour Goretzka.
Les exigences salariales de l’Ivoirien pourraient jouer un rôle décisif dans ce dossier. Concernant Goretzka, les discussions auraient achoppé, entre autres, sur la question du salaire.
Le milieu de terrain réclamerait un salaire annuel de sept millions d’euros, assorti d’une prime à la signature pouvant atteindre dix millions. Selon plusieurs sources italiennes concordantes, la « Vieille Dame » aurait toutefois fixé un plafond salarial interne inviolable.
Si le dossier turinois venait à échouer, ce revers ne mettrait pas pour autant un point final aux ambitions transalpines du milieu de terrain. Selon les dernières indiscrétions, le joueur de 31 ans conserverait plusieurs plans B, dont l’option Milan AC. Le transfert vers les Rossoneri aurait même été acté, avant que le club lombard ne rate la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée. En Espagne, l’Atlético de Madrid est régulièrement cité, tandis qu’une autre piste mène vers la MLS.
Son contrat avec le Bayern Munich a expiré fin juin, après huit années passées au sein du club le plus titré d’Allemagne. Ces dernières années, il a souvent cédé sa place à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic dans les matchs décisifs, se contentant d’un rôle de remplaçant. Lors de la dernière saison de Bundesliga, il a tout de même inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 31 rencontres. En Ligue des champions, en revanche, il est resté muet en dix sorties.
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