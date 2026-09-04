Citant A Bola, l'influenceur français Djamel, proche du club parisien, a révélé la noble intention derrière le choix de véhicule du milieu de terrain : « Juste pour vous le faire savoir : Joao Neves s'est bien rendu au Campus en camionnette, mais il y avait une raison derrière tout cela. Une raison qui nous le fait admirer encore davantage et qui montre à quel point il est un être humain extraordinaire. »

Djamel a ensuite expliqué l'objectif caritatif du chargement : « Le double champion d'Europe avait des centaines d'articles à l'arrière de la camionnette, qu'il a livrés à des associations soutenues par la Fondation PSG ! »