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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Plus qu’un simple trajet ! La raison secrète pour laquelle Joao Neves est arrivé à l’entraînement du PSG dans une modeste camionnette utilitaire révélée

J. Neves
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Joao Neves, a surpris les observateurs en arrivant au centre d’entraînement du club au volant d’une modeste camionnette utilitaire. Si ce moyen de transport inhabituel a d’abord suscité quelques plaisanteries bon enfant en ligne, des informations ont confirmé que l’international portugais transportait des centaines d’articles destinés à des associations caritatives locales.

  • Le milieu de terrain conduit une modeste camionnette

    Le milieu de terrain portugais Neves a suscité une large attention après être arrivé au centre d’entraînement du PSG au volant d’une camionnette immatriculée au Portugal plus tôt cette semaine. Cette image frappante est rapidement devenue virale en ligne, les footballeurs de très haut niveau étant généralement associés à des flottes de supercars ultra-luxueuses. Récemment remis d’un épisode de maladie, le jeune meneur de jeu a chaleureusement salué les supporters et signé des autographes avant d’entrer dans le complexe.


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    Un insider révèle une mission caritative

    Citant A Bola, l'influenceur français Djamel, proche du club parisien, a révélé la noble intention derrière le choix de véhicule du milieu de terrain : « Juste pour vous le faire savoir : Joao Neves s'est bien rendu au Campus en camionnette, mais il y avait une raison derrière tout cela. Une raison qui nous le fait admirer encore davantage et qui montre à quel point il est un être humain extraordinaire. »

    Djamel a ensuite expliqué l'objectif caritatif du chargement : « Le double champion d'Europe avait des centaines d'articles à l'arrière de la camionnette, qu'il a livrés à des associations soutenues par la Fondation PSG ! »

  • L’humilité lui vaut des éloges unanimes

    Ce geste généreux a immédiatement transformé les blagues en ligne, qui suggéraient avec légèreté que la star transportait de la morue salée ou déménageait, en une vague de véritable admiration. Djamel a souligné le caractère sans prétention du joueur : « Cela en dit long sur la personne incroyable, humble et dotée d’un immense esprit d’équipe qu’il est. »

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    Enrique prépare un retour au milieu de terrain

    Entièrement remis de la maladie qui l’avait écarté le week-end dernier, Neves est pleinement concentré sur l’idée de retrouver sa place dans le onze de départ de Luis Enrique. Le PSG se prépare à affronter l’AS Monaco en Ligue 1 ce vendredi, avec l’urgence de lancer sa saison grâce à une première victoire en championnat après deux matches nuls consécutifs. Le retour au bon moment du meneur de jeu portugais constitue un énorme coup de pouce alors que le champion en titre cherche à retrouver rapidement le chemin de la victoire.

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