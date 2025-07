Plus qu'un simple dribbleur : comment Akliouche est devenu le joueur total que tout le monde veut

Son talent était connu, mais il a explosé la saison dernière. L'artiste monégasque allie désormais le flair à une efficacité redoutable.

Monaco a longtemps été le refuge d'artistes de renom, de Francis Bacon à Fernando Botero. Mais aujourd'hui, les toiles et les chevalets ont parfois laissé place à la pelouse du Stade Louis-II, où une nouvelle génération d'artistes s'exprime avec le ballon. Le dernier en date se nomme Maghnes Akliouche, et il est en train de signer son premier chef-d'œuvre. Après une saison pleine avec l'AS Monaco, l'ailier a enfin joint les stats à la manière, avec 7 buts et 12 passes décisives en 43 rencontres. Une explosion qui confirme un talent longtemps pressenti, mais dont la maturation a demandé du temps.

Alors que les plus grands clubs européens commencent à se pencher sur son cas, il est temps de s'attarder sur le parcours de ce dribbleur élégant qui, après avoir longtemps poli son art, est enfin prêt à l'exposer sur la plus grande des scènes.