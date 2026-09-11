« Plus de cas Alvarez » : la règle de la FIFA change

Pour cette raison, la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, a décidé de modifier l’article, en le rendant plus transparent, objectif et prévisible. Les parties peuvent désormais convenir contractuellement de l’indemnisation, garantissant ainsi une réparation complète des dommages subis. La nouvelle règle prend en compte deux scénarios : les contrats qui incluent une clause et ceux qui ne l’incluent pas. Pour les contrats avec clause, l’indemnisation sera égale à la somme convenue, à moins qu’elle ne soit manifestement excessive et inéquitable. Le cas des contrats sans clause est plus complexe, puisque le montant est calculé sur la base des critères suivants : valeur résiduelle du contrat, rémunérations non perçues, valeur des services fournis par le joueur, perte d’un transfert potentiel, coûts de remplacement et autres dommages prouvés.







